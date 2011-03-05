مردم با حافظان منابع طبیعی مشارکت جدی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله زین العابدین قربانی ظهر شنبه در آستانه فرا رسیدن هفته بزرگداشت منابع طبیعی و آبخیزداری در جمع مسئولان افزود: تمامی گیلانی ها اعم از مسئولان پرتلاش وخدمتگزار وعموم مردم در مسیر حفاظت از انفال الهی وعرصه های خدادادی وطبیعی که دارای قدمت چند هزار ساله است، باید با حافظان منابع طبیعی مشارکت وهمکاری کنند زیرا قرآن مجید نیز درسوره مبارک انفال به تفسیرموضوع منابع طبیعی اشاره کرده است.

وی با اشاره به احادیث و روایات تاکید کرد: مردم مسلمان باید براساس آموزه های دینی واحادیث نبوی به عنوان یک وظیفه شرعی عمل کرده و برای حفظ و احیاء جنگلها تلاش کنند و کسانی که در راه پاسداری از انفال الهی مجاهدت می کنند مثل این است که به انجام عبادت های واجب خود نظیر نماز و روزه پرداخته وخیر دنیا وآخرت برایشان دارد.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین گفت: جنگلهای واقع در استان گیلان یک سرمایه عظیم خدادادی است که باید با بهره گیری از امکانات بالقوه آن در راستای توسعه گیلان تلاش کرد و ضمن جلوگیری از تخریب این عرصه ها برای افزایش هر چه بیشتر پوشش جنگلی و مرتعی استان کوشید.

در این دیدار مدیرکل منابع طبیعی گیلان نیزاظهار داشت: حافظان منابع طبیعی به واسطه نوع وظایف خود بر روی لبه تیزی در حرکت هستند که در یک سو بحث انفال و حق الله قرار داشته و در سمت دیگر حق الناس است و باید دقت نظر و توجه ویژه ای داشته باشیم تا فعالیت ها در امر پاسداشت منابع طبیعی موجب رضایت خدای منان و مردم مسلمان ایران اسلامی قرار گیرد.

رحمت الله رحمانی افزود: مهمترین وظیفه حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی است و برای انجام این وظیفه با تمام توان آماده بوده و پرسنل اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری خود را به عنوان سربازان گمنام ولی امر و نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته و برای مقابله با سودجویان و متجاوزان به انفال که با تخریب نعمات خداوندی، میراث ارزشمند نیاکان را از بین می برند، برخورد خواهد شد.