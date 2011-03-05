نهاد مقدس کمیته امداد کارنامه موفقی در محرومیت زدایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی افزود: این نهاد در همان ابتدای تاسیس خود به فرمان امام خمینی(ره) توانسته در مسیر ولایت فقیه به کمک محرومان جامعه بشتابد.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که در نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی(ره) به فعالیت مشغول بوده با تکیه بر خداباوری و به دور از خط و ربط های سیاسی به دنبال دستگیری فقرا هستند.



امام جمعه ساری با اشاره به اینکه کمیته امداد برای ریشه کنی فقر در جامعه ایجاد شده است، تصریح کرد: تاسیس این نهاد مقدس عطیه امام راحل بوده و مقام معظم رهبری در ادامه این حرکت پیشگام بودند.



طبرسی در ادامه با اشاره به درپیش بودن انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: همه افرادی در این انتخابات اثرگذارحضور دارند در مسیر ولایت بوده و در حراست از آن از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.



وی اظهار امیدواری کرد: انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در فضایی کاملا آرام و به دور از نزاع های سیاسی برگزار شود.



وی با اشاره به موج بیداری اسلامی در کشورهای عربی گفت: ملتهای آزادی خواه این کشورها، کاخ استعمارگری و دیکتاتوری را تخریب و به زودی روسای استعمارگر این کشورها را از پای درخواهند آورد.



طبرسی در بخش نخست خطبه های نماز جمعه ساری با تاکید بر حفظ وحدت بین آحاد جامعه، مومنین را به تقوی الهی دعوت کرد.



نماینده ولی فقیه در مازندران نیز به خصوصیات جامعه اسلامی در دوران ظهور مهدی موعود اشاره کرد و گفت: ملت ایران و همه ملتهای آزادی خواهی در انتظار گسترش عدالت در جامعه جهانی با ظهور یگانه منجی عالم بشریت هستند.

