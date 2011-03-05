مازندران میزبان جشنواره بین المللی پویانمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کانون پرورش فکری مازندران اظهار داشت: همزمان با تهران، فیلم های جشنواره بین المللی پویانمایی در مازندران به نمایش در می آید.

قاسم عزیززاده گرجی؛ با اشاره به برگزاری همزمان جشنواره بین المللی پویانمایی در مازندران تصریح کرد: به صورت همزمان از 15 تا 19 اسفند ماه طی 30 سانس فیلم های جشنواره پویانمایی تهران در سالن سینمای مجتمع فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری مازندران به نمایش در می آید.

مدیر کانون پرورش فکری مازندران با بیان اینکه جشنواره پویانمایی تهران یکی از معتبرتین جشنواره های پویانمایی در سطح دنیا است تصریح کرد: این جشنواره، هفتمین دوره جشنواره بین المللی پویانمایی تهران است که در آن از 67 کشور دنیا برای حضور در جشنواره فیلم دریافت شده است که 830 فیلم خارجی و 730 فیلم ایرانی به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

وی در بیان اهداف اجرای همزمان این جشنواره در مازندران گفت: مازندران دارای ظرفیت بالقوه بالایی در زمینه پویانمایی است و می تواند به با ایجاد انگیزه و زمینه برای توسعه انیمیشن یک فرصت مناسبی را برای علاقمندان در سطح استان پدید آورد.

گرجی با تقدیر از همراهی استاندار مازندران در جهت حمایت از برگزاری این جشنواره در استان گفت: جشنواره پویانمایی تهران توسط امور سینمایی کانون پرورش فکری کشور برگزار می شود و بعد از رایزنی های زیاد با دست اندرکاران جشنواره با حمایت های استانداری مازندران موفق شدیم برای نخستین بار در طول دوره های مختلف برگزاری جشنواره به صورت همزمان در استان این جشنواره را داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: حضور فیلم‌های ایرانی و خارجی در جشنواره باعث رشد هنر پویانمایی می‌شود و علاوه بر رقابت و نمایش فیلم‌ها در صورت تقویت تولیدات بومی نیز موثر خواهد بود.

وی با اعلام حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خصوص ایده ها و فیلم های پویانمایی تصریح کرد: کانون پرورش فکری کشور برای نخستین بار در جهت حمایت از سازندگان اثار پویانمایی ضمن حمایت از تولید این آثار فاخری که مورد تایید کمیته ارزشیابی کانون پرورش فکری کشور قرار گیرند را خریداری می کند.

وی در پایان از برگزاری کارگاه نقد فیلم در کنار نمایش آثار جشنواره خبر داد.

