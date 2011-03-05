300 هزار نفر از برنامه های فرهنگی برج آزادی بازدید کردند

کیوان سهرابی در حاشیه برگزاری هفته فرهنگ و هنر قزوین در برج آزادی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: برج آزادی با بیش از 14 هزار مترمربع فضای زیبای فرهنگی است که سالن مولتی ویژن، نگارخانه های اصلی، تالار آئینه، راهروهای اقوام ایرانی، سالن آمفی تئاتر، سالن ایران شناسی، موزه های ادوار، گذرگاه پیشینیان و کتابخانه است و در طول سال پذیرای خیل علاقمندان به کارهای فرهنگی است.

سهرابی افزود: در این مجموعه فرهنگی آثاری از هفت هزار سال تمدن ایران، دوران مدرن و پست مدرن، انواع سنگهای تزئینی، صنایع دستی، اشیاء موسیقی و فاخر دوره های مختلف ایران نگهداری می شود و فضاهای فرهنگی این مجموعه میزبان جشنواره و نمایشگاههای متعدد است.

وی تصریح کرد: امسال نخستین جشنواره طواف تا ولایت، تئاتر فجر، هنرهای تجسمی فجر، آئین های عاشورایی برگزار شد و هفت برنامه نمایشی، موسیقی و سه جشنواره بین المللی نیز در این مجموعه مجهز برپا شده است.

رئیس مجموعه فرهنگی برج میلاد تهران یادآورشد: روزانه بیش از 800 نفر از برج میلاد دیدن می کنند و با آثار به نمایش درآمده درآن آشنا می شوند که در مناسبتها و تعطیلات این تعداد از هزار نفر بیشتر می شود.

این مسئول فرهنگی گفت: سال آینده نیز جشنواره طواف تا ولایت و موسیقی فجر در این مجموعه برگزار خواهد شد.

وی تعمیرات بخشی از مجموعه برج آزادی تهران را از مشکلات این مرکز فرهنگی دانست و خواستار مساعد مسئولان برای تامین اعتبار لازم برای تعمیر و مرمت و بازسازی بخشی از برج آزادی شد.