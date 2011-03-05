کسب مقام اول واحد سی ان جی گیلان بین مناطق 37 گانه کشور

حسین کرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واحد سی ان جی منطقه گیلان براساس معیارهای ارزیابی مدیریت سی ان جی ستاد، مقام اول را بین مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دریافت کرد.

وی اظهارداشت: دراین ارزیابی عملکرد که براساس معیارهای احداث، تعمیرات و بهره برداری از جایگاه های سی ان جی کل کشور انجام گرفت مناطق گیلان، ارومیه و فارس به ترتیب حائز مقام های اول، دوم و سوم شدند.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان گفت: این منطقه با داشتن 61 باب جایگاه سی ان جی، 35 باب تک منظوره و 26 باب دومنظوره رتبه اول را در حوزه شمال و رتبه ششم را درکل کشور و بین مناطق 37 گانه از نظر تعداد جایگاه های سی ان جی دارد.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان درسال 1332 با هدف تامین، نگهداری، توزیع و فروش فرآورده های نفتی در سطح استان در مرکز استان شهرستان رشت، تاسیس شد.

در حال حاضرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان قابلیت رسید روزانه انواع فرآورده های عمده نفتی از قبیل نفت سفید، نفتگاز و بنزین را از طریق خط لوله ری ـ قزوین ـ رشت و ذخیره سازی آن در انبار تدارکاتی رشت و رسید فرآورده های ویژه نفتکوره، بنزین سوپر و سوخت هواپیمایی ATK را از انبار نفت ری از طریق نفتکش دارد.

مجموع این فرآورده ها که سالانه افزون بر دو میلیارد لیتر برآورد می شود، در قالب 9 ناحیه شامل مرکزی، لاهیجان، انزلی، رودبار، رودسر، آستارا، فومن، تالش و صومعه سرا از طریق 90 باب جایگاه شرکتی و اختصاصی بنزین و نفتگاز فعال در سطح استان توزیع می شود.

همچنین نظربه موقعیت استراتژیک انبار نفت رشت، سوخت برخی مناطق همجوار استان اعم از اردبیل، خلخال، چالوس، رامسر، تنکابن و زنجان نیز از این منطقه تامین می شود.

تعداد نیروی انسانی شاغل در منطقه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و نیروهای پیمانکاری380 نفر بوده که در بخش های مختلف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان در سطح استان اعم از ساختمان ستاد، انبار نفت، مرکز سوختگیری هواپیمایی ونواحی 9 گانه مشغول فعالیت هستند.