لیگ برتر تکواندو فرسایشی بود/ بحث تبانی مطرح نبود

سید نعمت خلیفه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: رقابتهای این فصل به دلیل حضور تیم های قدرتمند بیشتری نسبت به سالهای قبل در لیگ حضور داشتند و پخش شدن نیروهای طراز اول در چند تیم باعث شد تا نسبت به سالهای قبل شاهد رقابتهای جذابتری باشیم.

وی ادامه داد: با این وجود برنامه ریزی لیگ فشرده بود و آن باعث فرسایشی شدن لیگ و بالارفتن آسیب دیده گی ها شد.به عنوان مثال دو هفته قبل در مسابقات لیگ شرکت کردیم، رفتیم جام باشگاههای آسیا و بازگشتیم دوباره درلیگ مسابقه دادیم. این برای ورزشکای که دائم در حال تمرین و مبارزه است مشکل ساز خواهد شد.

سرمربی دانشگاه آزاد در مورد تبانی با شهرداری گفت: به هیچ عنوان بحث تبانی نبوده است. تیم ما سه بازی روز جمعه داشت. از دیدار با شهرداری بندرعباس هم تنها یک امتیاز می خواستیم تا قهرمانی خود را تثبیت کنیم. بعد از اینکه به هدف خود رسیدیم از ادامه بازی منصرف شدیم.

خلیفه افزود: هر مربی دیگری هم جای من بود همین کار را می کرد. در تیم ما کرمی، معتمد و عبدالرضایی آسیب دیده بودند. روز جمعه غیر از شهردای دو بازی دیگر هم در پیش بود. از سوی دیگر تیم ملی هفته آینده به آلمان می رود و بعد هم مسابقات جهانی در پیش است و اگر یک ملی پوش آسیب ببیند و مسابقات جهانی را از دست بدهد چه کسی جوابگوست؟

وی درپایان گفت: از اینکه بعد از یک سال دوری از سکوی قهرمانی دوباره موفق شدیم جام قهرمانی را تصاحب کنیم خوشحالم و به تمام اعضای تیم خسته نباشید می گویم و از همه آنها که در این قهرمانی نقشی داشتند تشکر می کنم.