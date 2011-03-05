به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد مایلی کهن شامگاه جمعه بعد از شکست یک بر صفر تیمش در مقابل شاهین بوشهر در کنفرانس خبری بعد از بازی اظهار داشت: در صورتی که عدالت در همه بخش های برنامه 90 که مخاطبان زیادی دارد رعایت شود، می تواند در پیشرفت فوتبال تاثیر گذار باشد .

وی با انتقاد از مسابقه پیامک هفته گذشته 90 که در خصوص انتخاب مربی ایرانی و خارجی برای تیم ملی کشورمان نظرسنجی کرده بود، اظهار داشت: اینکه برنامه 90 با نظرسنجی مداوم می خواهد با طرح پرسش مربی داخلی یا خارجی برای تیم ملی فوتبال ایران انتخاب کند، درست نیست، انتخاب مربی تیم ملی در کدام کشور توسط مردم به این سبک انجام می شود؟

سرمربی سایپای البرز با بیان اینکه اینگونه برخورد با تیم ملی فوتبال احساسی است و انتخاب مربی تیم ملی نیاز به کار کارشناسی دارد، گفت: سابقه مربیان ایرانی در تیم ملی فوتبال کشور بیانگراین است که مربیان ایرانی با کمترین امکانات و دستمزد، بهترین نتیجه ها را کسب کرده اند .

مایلی کهن در خصوص داوری گفت: به رغم اینکه داور یک گل سالم ما را در بازی با شاهین بوشهر مردود اعلام کرد و گل مشکوک به آفساید تیم شاهین را پذیرفت اما نسبت به داوری بازی اعتراضی ندارم.

وی افزود: هر چند کمک داور اول بازی اشتباهات فاحشی در این بازی کرد اما مثل برخی مربیان نیستم که با یک پنالتی یا یک گل مشکوک، مدت ها نسبت به آن اعتراض داشته باشم .