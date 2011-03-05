اشتباهات فردی جام قهرمانی را از ما گرفت

مرتضی کریمی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: لیگ برتر هر سال بهتر از سال قبل برگزار می شود. تکواندوکاران جوان تجربه بیشتری کسب می کنند و سازمان لیگ هم با تجربه تر می‌شوند. سال 89 نیز همین قاعده بر لیگ برتر حکم فرما بود ولی به دلیل حضور تیم های بهتر رقابتهای خوبی را شاهد بودیم.

وی در مورد گاز فجر گفت: تیم خوبی داشتیم که باید قهرمان می شدیم. فرصت هایی زیادی را برای رسیدن به این مهم از دست دادیم و بیشتر آن هم روی اشتباهات فردی بود. به امید خدا برای فصل بعد از تجربیات این دوره به نحو احسن استفاه کرده و قهرمانی را به دست خواهیم آورد.

سرمربی گاز فجر جم در مورد دلایل اعتراض به دیدار دو تیم دانشگاه و شهرداری گفت: دیدار این دو تیم در سرنوشت رده بندی مسابقات تاثیر مستقیم داشت. این دیدار تیم نایب قهرمان را مشخص می کرد و من هم می خواستم عدالت اجرا شود. این دو تیم برای تساوی 4 بر 4 توافق کرده بودند که من از مسئولان لیگ خواستم عادلانه بازی کنند. هرنتیجه ای در مبارزه رودرو حاصل می شد همه باید تابع آن بودند. نتیجه این دیدار باید در داخل میدان مسابقه رقم می خورد.

کریمی در پایان گفت: در چند وزن مشکل داریم و باید برای سال آینده ترمیم شود. سال آینده با هدف قهرمانی وارد لیگ خواهیم شد و باید تیم را تقویت کنیم.