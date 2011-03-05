به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات به مدت دو روز با حضور 620 کاراته کا در سالن شبخ بهایی نجف آباد اصفهان برگزار شد. مسابقاتی که در سطح فنی بالایی برگزار شد و داوران قضاوت های کم اشتباهی را نمایش گذاشتند. برخلاف سطح فنی مسابقات، نحوه برگزاری مسابقات چندان مطلوب نبود.

سالن برگزاری گنجایش لازم برای انجام رقابتهایی در این سطح را نداشت و شرکت کنندگان در کنار تاتامی ها و با بی نظمی تمام متمرکز بودند. پرداخت 10 هزار تومان از سوی شرکت کنندگان به عنوان هزینه ورودی و امکانات نامطلوب باعث اعتراض کاراته کا ها شده بود.

اما با نگاهی به نتایج اوزان مختلف کمیته مشخص شد که شش مدال طلا به نمایندگان شش استان مختلف رسید. مرکزی، تهران، قم، گیلان، ایلام و آذربایجان شرقی رسید. در این بین گیلان با یک طلا، یک نقره و دو برنز در صدر ایستاد. مرکزی و تهران با یک طلا، یک نقره و یک برنز به صورت مشترک دوم شدند و قم با یک طلا و یک برنز سوم شد.

در میان مربیانی که در مسابقات حضور داشتند نیز بر اساس عملکرد شاگردان مستقیم آنها آمار جالبی منتشر شد. به دارندگان مدال طلا 10 امتیاز، نقره 5 امتیاز و برنز سه امتیاز داده شد. بر همین اساس مسعود رهنما سرمربی تیم ملی در بازیهای آسیایی16 امتیاز کسب کرد و بالاتر از همه مربیان قرار گرفت.

وحید حسنی پور، مازیار رهنما و حامد زیگساری شاگردان مستقیم وی بودند که یک طلا و دو برنز کسب کردند. کریمی از اراک با 15 ، دباغیان از قم و عسگری از تهران با 13 امتیاز رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند. کریمی راد، ساسانی و بخشی نیز با 10 امتیاز پنجم و ششم شدند.

رقابتهای اصفهان را باید میدان شکست چهره های شاخص کاراته ایران معرفی کرد. شکست امیر مهدی زاده ملی پوش اهل شهرستان قم که در بازیهای آسیایی گوانگجو حضور داشت مقابل امین جوان از مازندران و یا ناکامی حامد زیگساری دارنده مدال نقره مسابقات جهانی 2010 در رسیدن به فینال از مهمترین نتایج چهر های نامدار بود.

مازیار الهامی، منصور حسن بیگی، سعید فرخی، رضا عزیزی، محمد قاسمی که در گوانگجو نیز حضور داشت، مهدی دولیخانی، خندان، پویا سلطانی، هادی داود آبادی، حبیب حاتمی و مجید طهانی نفراتی بودند که خیلی زود با تاتامی انتخابی وادع کرده و باید دید آیا مانند گذشته از فاکتورهای خاص فدراسیون برای ورود به تیم ملی استفاده می کنند یا خیر!

غیبت جاسم ویشگاهی دارنده مدال طلای دانشجویان جهان و بازیهای آسیایی که گفته می شود مصدوم است. حسن و حسین روحانی، سعید حسنی پور و مهدی سلطانی نیز مشهود بود و باید منتظر بود تا فدراسیون در مورد غائبین نیز نظر نهایی را اعلام کند.

تیم ملی کاراته در حالی باید خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا آماده کند که هنوز تکلیف مدیر فنی و اعضای کادر فنی مشخص نشده است. رقابتهای قهرمانی آسیا تیرماه سال آینده در چین برگزار می شود.