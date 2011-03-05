بسترهای لازم برای همکاری تجاری کهگیلویه و بویراحمد وعراق مهیاست

قوام نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: بر این اساس استان کهگیلویه و بویراحمد و کشور عراق به دنبال افزایش سطح مبادلات تجاری و بازرگانی و صادرات غیر نفتی هستند.

وی بیان کرد: به همین منظور از سوی اتاق بازرگانی استان 26نفر از تجار استان های مختلف عراق برای فراهم نمودن زمینه های سرمایه گذاری مشترک در تولیدات بزرگ اقتصادی، وارد استان شدند.

نوذری یاد آور شد: این هیئت بازرگانی طی سه روز از واحدهای تولیدی در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و فرصت های گردشگری استان بازدید داشتند و از نزدیک با توانمندی های استان در زمینه های مختلف آشنا شدند.

استاندار عنوان کرد: همچنین این هیئت تجاری در خصوص شبکه راه ها، فرودگاه، شبکه حمل و نقل و همینطور دسترسی آسان به استان و حجم تولیدات و صادرات استان که به سرعت رو به رشد است، اطمینان و اطلاع کافی کسب کردند.

نوذری اظهار داشت: تفاهم نامه هایی هم بین سازمان صنایع و معادن و اتاق بازرگانی استان با این هیئت انجام گرفت.

وی بیان داشت: اعضای این هیئت که برخی آنها از اساتید دانشگاه در حوزه اقتصادی و تجاری بودند اعلام کردند، در آینده گروه های تخصصی از کشور عراق برای انعقاد تفاهم نامه تجاری و بازرگانی به این استان اعزام خواهند شد و برای گسترش سطح مناسبات و مبادلات تجاری برنامه هایی خواهند داشت.

استاندار از رسانه ها خواست در معرفی و شناخت توانمندی ها و ظرفیت های استان تلاش بیشتری کنند.