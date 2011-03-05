وضعیت راه های روستایی لاهیجان و سیاهکل مناسب نیست

یوسف قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ساخت پل غیرهمسطح، اجرای طرح هادی و ارتقای بازکیاگوراب به شهر بزودی شاهد توسعه زیربنایی این منطقه خواهیم بود.

وی اظهارداشت: برای بازگشایی مسیر پروژه با اعتبارات اولیه اقدام شد که این امرعلاوه بر این که به پیشبرد ساخت این پل کمک خواهد کرد باعث توسعه یافتگی منطقه نیز خواهد شد.

نایب رئیس فراکسیون گردشگری مجلس در ادامه با اشاره به پتانسیل های گردشگری منطقه اظهارامیدواری کرد: با آغاز پروژه محور چهار خطه سیاهکل به بازکیاگوراب، بزرگراه کوهپایه ای و طرح بزرگ گردشگری دیلمستان، سرمایه گذاری خوبی در بخش گردشگری منطقه صورت گیرد.

وی با اعلام اینکه شاخص گاز شهرستان زیاد مناسب نیست، تصریح کرد: با مدیریت مناسب باید نسبت به گازرسانی در روستاها اقدام کرد تا همه اقشار جامعه از این نعمت بهره مند شوند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل خاطر نشان کرد: با توجه به محرومیت روستاهای شهرستان لاهیجان باید با جدیت در این بخش تلاش کرد تا ضمن بهره مندی از خدمات، از مهاجرت روستائیان جلوگیری شود که این به رونق صنعت گردشگری منطقه کمک شایانی خواهد کرد.