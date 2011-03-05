50 پرونده با تخلفات بسیار بالا در خوزستان شناسایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، محمد باقر الفت در بازدید از پالایشگاه گاز بید بلند، اظهار داشت: اغلب جرایم خردی که در استان اتفاق می افتد حرکاتی سازمان دهی شده به منظور فراهم کردن فرصت برای مجرمان اقتصادی است اما این افراد باید بدانند دستگاه قضایی استان، مبارزه بی امان با تمامی مجرمان را سرلوحه خود قرار داده است.

وی با اشاره به فعالیت کمیته مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد اداری زیر نظر قائم مقام دادگستری استان، تصریح کرد: با روشن شدن اهمیت این مسئله، در ابتدای سال جاری، این کمیته تشکیل شد و تاکنون 50 فقره پرونده که تخلفاتی با ارقام بسیار بالا داشتند، شناسایی شده است و در دست رسیدگی است.



الفت گفت: ‌برخی جرایم خرد را در جامعه بزرگ نشان می دهند تا دستگاه قضایی تمام توان خود را معطوف به این جرایم کند اما اعلام می کنم که دادگستری استان به دو بخش تقسیم شده است به طوری که برخی قضات با جرایم خرد برخورد و مجرمان آنها را روانه زندان می کنند و تعدادی از همکاران قضایی خبره نیز برای رسیدگی به پرونده هایی که برای سرنوشت کشور و عده زیادی از مردم، تعیین کننده است به کار گرفته شده اند.



وی با بیان اینکه مشاغل مخاطره آمیز اصولا با دادگستری رابطه دارند، ادامه داد: در حوزه قراردادها، پیمانها، عملیات ساختمانی، بهره برداری و خرید و فروش دستگاه ها، همواره احتمال بروز مشکلاتی است که به دادگستری راه پیدا می کند.



این مقام عالی قضایی استان خوزستان افزود: به نوعی می توان گفت دادگستری همواره با افراد طماعی که در لباس پیمانکاران قصد سوء استفاده و هدفی جز غارتگری ندارند، سر و کار دارد و اینجاست که دستگاه قضایی باید به صورت جدی وارد عمل شود و دست افراد سودجو را قطع کند.



الفت تصریح کرد: تلاش دستگاه قضایی استان بر این است تا با تقویت علمی همکاران قضایی، شرایط بهتری برای رسیدگی به این پرونده ها فراهم کرد.



وی ادامه داد: امروز در دنیا برای صدور احکام صحیح و دقیق، نیاز به فاکتورهای دیگری است از جمله این که قاضی باید درباره موضوعی که مورد قضاوت قرار می دهد، اطلاعات کافی داشته باشد.



الفت گفت: در سال های گذشته پرونده هایی در دادگستری مطرح می شد که ارقام میلیونی داشتند اما اکنون پرونده هایی در دست رسیدگی است که ارزش برخی از آن ها به چند صد میلیارد تومان می رسد.



وی افزود:‌ قطعا ما قضات، به کار گرفته شده ایم تا با اجرای عدالت، امنیت را در جامعه برقرار کنیم و یقین بدانید که تمام توان خود را برای مبارزه با مجرمان از جمله سارقان خرد و کلان به کار می بریم.



