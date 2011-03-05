میثم هرائینی - مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این طرح گفت: تنش گرمایی در فرد باعث کند شدن زمان عکس العمل، کاهش توازن و انرژی، ضعف عضلانی و کاهش قدرت در هنگام انجام حرکات فیزیکی می شود.

وی با تاکید بر اینکه تولید این جلیقه ها بر اساس پیشرفته ترین فناوریهای روز دنیا است، اظهار داشت: در این جلیقه ها از مواد تغییر فاز دهنده استفاده شده است.

مجری طرح ادامه داد: مکانیزم عمل این جلیقه به این گونه است که مقادیری از مواد تغییر فاز دهنده به صورت بسته در لباس قرار می گیرد تا حرارت دفع شده از پوست را به خوبی جذب کند و دمای بدن را بین 18 تا 21 درجه ثابت نگهدارد.

وی با بیان اینکه این جلیقه می تواند به مدت 5 ساعت بدن را خنک نگهدارد، یاداور شد: برای شارژ بسته های حاوی مواد تغییر فاز دهنده لازم است این مواد را داخل فریزر یا آب یخ به مدت 2 ساعت قرار داده و پس از شارژ این بسته ها را در فضاهای تعبیه شده در لباس قرار داد.

هرائینی به کارکردهای این لباسها اشاره و اضافه کرد: این جلیقه ها می توانند از استرسهای گرمایی در افراد شاغل در محیطهای گرم چون آتش نشانها و کارخانه های ذوب فلزات جلوگیری کنند.