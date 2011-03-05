ششمین جشنواره شعر خوزستان در اهواز برگزار می شود

مسعود وصلتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این جشنواره با موضوع آزاد در قالب های کلاسیک و آزاد برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را تقویت و شناسایی شاعران جوان استانی در حوزه شعر و ادبیات برشمرد.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز تصریح کرد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا 27 فروردین 90 می باشد که هیئت داوران پس از بررسی شعرهای ارسالی آثار برگزیده را انتخاب می کند.



وصلتی در پایان گفت: دبیرخانه جشنواره می تواند حق چاپ تعدادی از آثار را به نام شاعر برای خود محفوظ داشته باشد.



