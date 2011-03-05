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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۶

ششمین جشنواره شعر خوزستان در اهواز برگزار می شود

ششمین جشنواره شعر خوزستان در اهواز برگزار می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز از برگزاری ششمین جشنواره شعر خوزستان در اردیبهشت سال 90 در این شهرستان خبرداد.

مسعود وصلتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این جشنواره با موضوع آزاد در قالب های کلاسیک و آزاد برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را تقویت و شناسایی شاعران جوان استانی در حوزه شعر و ادبیات برشمرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز تصریح کرد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا 27 فروردین 90 می باشد که هیئت داوران پس از بررسی شعرهای ارسالی آثار برگزیده را انتخاب می کند.

وصلتی در پایان گفت: دبیرخانه جشنواره می تواند حق چاپ تعدادی از آثار را به نام شاعر برای خود محفوظ داشته باشد.
 
 
کد مطلب 1266747

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