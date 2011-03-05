310 میلیارد ریال به آبیاری تحت فشار در خوزستان اختصاص یافت

سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اینکه امسال 12 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در دست اجرا داریم، عنوان کرد: این میزان معادل کل کارهای انجام شده در بخش آبیاری تحت فشار از گذشته تاکنون است.

موسوی کاهش 50 درصدی مصرف آب، افزایش عملکرد، کاهش آفات، بیماری ها و علف های هرز و افزایش کیفیت محصول را از جمله مزایای استفاده از سامانه های نوین آبیاری در بخش کشاورزی برشمرد و افزود: به متقاضیان استفاده از آبیاری تحت فشار به ازای هر هکتار 25 میلیون ریال یارانه داده می شود.



وی همچنین گفت: درسال جاری مبلغ 32 میلیارد و 333 میلیون تومان از محل ردیف های اعتباری استانی به منظور اجرای پروژه های آب و خاک استان خوزستان مصوب شده است.



به گفته رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان این میزان اعتبار از محل ردیف های تملک و دارایی و سرمایه ای استان و توسعه استان و همچنین بنیاد برکت مصوب شده و در حال اجرا است.



وی یادآور شد: اعتبار استانی، عمدتا برای اجرای پروژه های تجهیز و نوسازی اراضی سنتی، تامین آب اراضی، بهسازی کانال های عمومی، جاده دسترسی به مزارع، اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار، شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، احیا و مرمت قنوات، احداث ایستگاه های پمپاژ، لایروبی انهار سنتی و سایر پروژه های آب و خاک و امور زیر بنایی مورد استفاده قرار می گیرد.

