320 روحانی در مدارس اهواز مستقر شدند

حجت‌الاسلام جواد چاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: ستاد اقامه نماز هر شهرستان با توجه به فعالیت مدارس منطقه و تعداد روحانیان، اقدام به اعزام نیرو به مدارس می‌کند؛ در این طرح روحانیانی که متناسب با این فعالیت هستند انتخاب می‌شوند و با معرفی از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان، فعالیت خود را در زمینه اقامه نماز، سخنرانی، آموزش احکام اجرا می کنند.

حجت الاسلام چاوشی، اولویت اعزام روحانیان، آموزش ها و فعالیت های فرهنگی شهرستان اهواز بر اساس مسائل فرهنگی شهرستان اهواز اعلام کرد و گفت: نزدیکی مدرسه به مساجد منطقه و اعزام روحانی آن مسجد، نیز از اولویت های اعزام است.



دبیر ستاد اقامه نماز اهواز با اشاره به اینکه هم اکنون 320 مدرسه دخترانه و پسرانه تحت پوشش فعالیت این طرح هستند، اظهار کرد: عمده فعالیت طرح نیز در مقطع راهنمایی و دبیرستان هستند.



این فعال عرصه فرهنگی با بیان اینکه برنامه ریزی شده که برای اجرای این طرح‌، افراد خاصی از میان طلاب انتخاب شوند، خاطر نشان کرد: فعالیت هر روحانی در مدرسه نیز حدود 45 دقیقه است و افراد اقدام به فعالیت‌ می کنند.



حجت الاسلام چاوشی، اجرای این طرح را از ابتدای سال تحصیلی عنوان کرد و گفت: فعالیت روحانی در قالب ارائه داستان و برگزاری مسابقه قرآنی، اقامه نماز و برنامه های فرهنگی و تربیتی است؛ در برخی دبیرستان‌ها، تفسیر قرآن نیز برگزار خواهد شد.

