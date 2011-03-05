عرضه نسل جدید مهرهای لیزری توسط پژوهشگران کشور

رضا نصیری از محققان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، مهرهای لیزری را نسل جدیدی از مهرهای خود چاپ دانست و گفت: این مهر قادر است در یک صدم ثانیه بدون نیاز به نوردهی طولانی مدت با قابلیت منحصر به فرد حک مهر برروی تمامی دسته های موجود را انجام دهد.



وی با اشاره به روش ساخت و حک مهرهای لیزری تولید شده، اظهار داشت: این مهر همانند حک لیزری خودکار و دیگر محصولات تبلیغاتی با پرتو افکنی لیزر CO2 بر روی اجسام عمل می کند، در این دستگاه نیز فیلم مورد نظر و سیلیکون مخصوص داخل خشاب کاربر دستگاه قرار داده می شود.

این محقق ادامه داد: پس از قرار دادن فیلم و سیلیکون تنها در کسری از ثانیه به وسیله پرتوافکنی حاصل از لامپهای مخصوص با طول موج و شدت جریان خاص، تمامی مشخصات فیلم مورد نظر بر روی سیلکونی مخصوص حک می شود.



نصیری با اشاره به مزایای این طرح خاطر نشان کرد: سرعت بالا، بی نیاز از شستشو، کم حجم و بی صدا، بی بو، حذف شدن آلودگیهای جانبی و بی خطر بودن از ویژگیهای این مهر است.

وی یاداور شد: این مهرها به سادگی قابل شارژ در رنگهای مختلف است ضمن آنکه به سهولت شارژ می شود و امکان ترکیب جوهر با رنگهای مختلف را دارد.