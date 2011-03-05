امیر شریف نژاد - مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در روزهای سرد معمولا خودروهای سنگین و دیزلی با مشکل یخ زدگی سوخت مواجه می شوند با توجه به اینکه در کشور با مشکل تامین سوخت رو به رو هستیم، رفع این مشکل از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با اشاره به دستگاه های تولید شده برای جلوگیری از یخ زدگی سوخت، ادامه داد: دستگاه هایی که تاکنون برای جلوگیری از یخ زدن سوخت خودروها ساخته شده است الکتریکی بوده و با برق خودرو کار می کند که موجب کاهش توان باتری می شود.

مجری این طرح خاطر نشان کرد: با توجه به محدودیت هایی که در این زمینه وجود داشت این پروژه اجرایی و در نهایت موفق به طراحی و ساخت سیستمی برای جلوگیری از یخ زدگی خودروهای دیزلی شدیم.



وی اضافه کرد: در این سیستم با استفاده از سوخت های فسیلی چون گازوئیل و گاز، سیال گرم شده و با چرخش در درون محفظه تانک گازوئیل و کابین، منجر به گرم شدن آن مجموعه و جلوگیری از یخ زدگی می شود.



این محقق با اشاره به مزایای این سیستم یاداور شد: با استفاده از این دستگاه راندمان موتور بالا می رود ضمن آنکه آلاینده های کمتری وارد هوا می شود چراکه صاحبان خودروها برای جلوگیری از یخ زدگی در طول شبانه روز چندین بار خودرو را روشن می کنند که حجم زیادی از آلاینده ها وارد هوا می شود که با استفاده از این دستگاه این مشکل نیز تا حدودی بر طرف می شود.



شریف نژاد با تاکید بر اینکه نمونه هایی از این دستگاه ساخته شده است، افزود: این طرح هم اکنون در مرحله تجاری سازی در پارک علم و فناوری کرمان است.