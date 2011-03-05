قذافی؛ ستمگری که خون یک ملت را می مکد

به گزارش خبرگزاری مهر، لوموند در تحلیل خود با عنوان "بالاخره می رود؛ ستمگر طرابلس!" آورده است: هر انسانی با دیدن صحنه ها در لیبی چه می تواند بگوید؟ مردم لیبی تاکنون شبیه کسانی بودند که روی آتش راه می روند؛ آنها گرمای سوزان آتش را حس نمی کردند. اما امروزه با اتفاقاتی که در مصر و تونس رخ داد، گویی آنان بیدار شده اند. زمانی که انسان در رسانه می خواند و می بیند که هر روز تعداد بیشتری از جوانان و دانشجویان ناپدید می شوند، برای سرنوشت آنها نگران می شود و در واقع انسانیت در لیبی خدشه دار شده است؛ جوان هایی که دسته دسته کشته می شوند و خانه هایشان خراب می شود؛ مسئول تمام این مسائل تنها و تنها معمر قذافی است که سالهاست در لیبی به دیکتاتور مابی عادت کرده است.

این روزنامه فرانسوی زبان در بخش دیگری از مقاله خود به قلم "کمال بن حمدا" نویسنده لیبیایی آورد: هزاران هزار مادر در لیبی هستند که قربانی دیکتاتوری قذافی شده اند. آنها حتی نتوانسته اند در آخرین لحظات با فرزندان خود خداحافظی کنند؛ فرزندانی که هیچ خواسته ای نداشتند مگر آزادی از شرایط خفقانی که قذافی درست کرده است. این مادران حتی به اجساد فرزندان خود دست پیدا نکردند و در پاسخ تمام ضجه هایشان هیچ پاسخی نگرفتند.

آیا شما تاکنون ناله مادران آفریقایی از لیبریا تا سیرالئون را شنیده اید؟ در قاره آفریقا دیکتاتورهای زیادی تاکنون وجود داشته اند و همچنین بیشتر کشورها در این قاره قربانی استعمار شده اند و این چنین است که مادران در این قاره همواره قربانی دیکتاتوری بوده اند و فرزندان خود را از دست داده اند و کسی صدای آنها را نشنیده است. لیبی امروز هم با وجود قذافی یکی دیگر از صحنه های ظلم به مادران آفریقایی است. اما امروز لیبیایی ها می خواهند آزاد شوند؛ به هر قیمتی. امروز مادران جرات کرده اند فریاد بزنند و دادخواهی کنند. آنها می خواهند در عوض این سالهای خفقان، امروز فریاد بزنند و پاسخ دریافت کنند و تنها پاسخی که در انتظار شنیدن آن هستند، رفتن ستمگری چون قذافی است.

لوموند در حالی که قذافی را شبحی می خواند که خون مردم لیبی را مکیده است، در ادامه آورد: مردم لیبی باید بدانند که همچون دیگر مردم جهان از حرمت و شایستگی بالایی برخوردار هستند و باید تلاش کنند جایگاهی را به دست آورند که لایق آن می باشند و البته در این راه باید قیمت بسیار گزافی پرداخته شود.

به نوشته روزنامه پرتیراژ فرانسوی، اگر تمام مردم جهان برای دفاع از مردم لیبی به پانخیزند و برای آزادی آنها و بیرون راندن قذافی تلاش نکنند، فاصله ها از آنچه هست، بیشتر می شود و ممکن است قیام مردم لیبی به آن نتیجه ای که مطلوب است، ختم نشود. بنابراین باید از مردم تمام جهان بخواهیم برای همراهی با مردم لیبی تلاش های لازم را به عمل آورند تا قذافی نیز همچون دیگر ستمگران جهان به وادی نابودی رانده شود.