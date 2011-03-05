مهمترین عناوین روزنامه های صبح شنبه کشور

ایران :

رهبر معظم انقلاب در جمع مدیران و کارشناسان وزارت اطلاعات با اشاره به قیام مردم خاورمیانه و شمال آفریقا هشدار دادند: دشمن می خواهد الگوی انقلاب اسلامی را ناموفق جلوه دهد

رویانیان: دولت 5 تا 7 برابر گذشته بودجه می دهد، متروی تهران دروغ می گوید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: ترکیب هیئت امنای دانشگاه آزاد این هفته نهایی می شود

جام جم :

رهبر معظم انقلاب: وزارت اطلاعات پایگاه جهاد اطلاعاتی است

تجلیل از مجریان برتر سیما

جریمه سنگین برای ساختمان های نمای شیشه ای

استعفای مدیر مترو- مشکلات حل می شود؟

جوان:

شعله های خشم در عربستان

بدون کاهش نسبت به مرحله اول و دوم؛ سومین واریز یارانه نقدی در فروردین ماه

قالیباف استعفای مدیر 17 ساله را پذیرفت؛ محسن هاشمی بالاخره از مترو رفت



حمایت:

رهبر معظم انقلاب: انقلاب اسلامی ایران الگوی بیداری اسلامی در منطقه است

احتمال واریز 110 لیتر بنزین نوروزی

تظاهرات گسترده در کشورهای عربی پس از نماز جمعه؛ معترضان زیر گلوله و آتش

خبر:

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران: تا رانت هست اقتصاد رقابتی نداریم

افزایش 30 درصدی زندگی مجردی در ایران

حامد سلیمی رکورد رضازاده را شکست



دنیای اقتصاد:

سهم تولید از یارانه ها؟

جدیدترین محصول اپل رونمایی شد؛ انقلاب دوم آی پد

مدیر صندوق توسعه صادرات طلا توصیه کرد: خودداری از خرید غیر ضروری طلا

اکونومیست تحلیل کرد؛ شوک نفتی در راه است؟

شرق:

بازدید رهبر انقلاب از وزارت اطلاعات

قالیباف با استعفای مدیرعامل مترو موافقت کرد؛ محسن هاشمی در ایستگاه پایانی

معاون اول قوه قضائیه خطاب به " برخی دادستان ها": حکم بازداشت رو کم کنی ندهید



فرهیختگان:

مقام معظم رهبری در بازدید از وزارت اطلاعات: بیداری اسلامی در منطقه الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران است

واریز سومین مرحله یارانه نقدی خانوارها در اواخر فروردین ماه

احتمال افزایش بنزین ویژه نوروزی به 110 لیتر



قدس:

رهبر معظم انقلاب: امتیاز دستگاه اطلاعاتی ایران بومی بودن آن است

تحلیلگر آمریکایی در گفتگو با رادیو ملی ایالات متحده اعتراف کرد؛ توجه مردم کشورهای عربی به پیام "فراشیعی" ایران

والدین دانش آموزان مراقب باشند؛ اعتیاد در خانه دوم



کیهان:

رهبر معظم انقلاب در جمع سربازان گمنام امام زمان (عج): وزارت اطلاعات در دنیای امروز پایگاه عظیم جنگ اطلاعاتی است

موج فزاینده خیزش های اسلامی در مصر، بحرین، یمن، اردن و الجزایر

تصویب 200 طرح برای توسعه و عمران لرستان





همشهری:

بازدید رهبر معظم انقلاب از وزارت اطلاعات

تداوم بی مهری با مسافران مترو

موافقت شهردار تهران با استعفای محسن هاشمی