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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۸

فیلم تلویزیونی "پدرزن" تولید می‌شود

فیلم تلویزیونی "پدرزن" تولید می‌شود

فیلم تلویزیونی "پدرزن" به نویسندگی و کارگردانی حسین بابائیان در خانه‌ای حوالی تهرانپارس کلید می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "پدرزن" قصه سخت‌گیری‌های پدر هماست. او مردی اهل شعر و شاعری است و آرش را که به دخترش علاقه دارد، به دردسر می‌اندازد. آرش واقعاً عاشق است و در مسیر خواسته‌اش با اتفاقات زیادی دست و پنجه نرم می‌‌کند و ...
 
در این تله ‌فیلم بازیگرانی چون امیرمحمد زند، پرستو صالحی، رضا بنفشه‌خواه، ساناز سماواتی، نصرالله رادش، حلیمه سعیدی، پوریا احمدپور، مهسا هاشمی و مینا جعفرزاده حضور دارند.
 
از دیگر عوامل این فیلم تلویزیونی که در لوکیشن‌هایی چون تهرانپارس، ظفر، کاشانک،‌ بیمارستان و ... جلوی دوربین خواهد رفت، می‌توان به تهیه‌کنندگان: حسین بابائیان، علیرضا کریم‌زاده، مدیر تولید: محمدرضا جهانگیرتاج، دستیار اول و برنامه‌ریز: سیدمحسن میرحسینی، تصویربردار: امیر کوهبر، صدابردار: مهدی افجه، طراح صحنه و لباس: سیدمحسن میرحسینی، طراح گریم: مینا محسنی و عکاس: پویان بحق اشاره کرد.
کد مطلب 1266757

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