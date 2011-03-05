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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۷

مرادی راد خبر داد:

فعالیتهای امور تربیتی مدارس شهرستان دماوند در سال جاری دوبرابر شد

فعالیتهای امور تربیتی مدارس شهرستان دماوند در سال جاری دوبرابر شد

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان دماوند گفت: فعالیتهای امور تربیتی مدارس شهرستان دماوند نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، احمد مرادی راد صبح شنبه در آیین سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر که با حضور بخشدار بخش مرکزی دماوند، رئیس آموزش و پرورش این شهرستان، دیگر مسئولان محلی و جمعی از فرهنگیان در سالن عقیق شهر دماوند برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: امروزه معلمان امور تربیتی از جمله افراد مورد اعتماد اولیای دانش آموزان محسوب می شوند.

این مسئول با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله امور تربیتی شهرستان دماوند عنوان کرد: خوشبختانه در سایه تلاشهای معلمان امور تربیتی مدارس سطح شهرستان دماوند فعالیتهای فرهنگی این نهاد دو، سه و در برخی موارد چندین برابر شده است.
 
وی ادامه داد: تعداد مدارس شرکت در مسابقه مراسم آغازین سال تحصیلی جدید از 23 به 43، نقاشی همگانی از یک به 25، شرکت در سرودخوانی گروهی از 26 به 43 و تئاتر در صحنه از 12 به 37 مورد افزایش داشته است.
 
مرادی راد در ادامه افزود: مدارس شهرستان دماوند علاوه بر این در مواردی همچون انجام رقابتهای ورزشی و بهداشت نیز در رده های مناسب استانی قرار دارند که این توفیقات مسئولان استانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
 
رئیس آموزش و پرورش شهرستان دماوند نیز در ادامه این مراسم خاطرنشان کرد: امور تربیتی حاصل تلاش و اندیشه شهیدان رجایی و باهنر است و باید همواره در راه توسعه این نهاد از هیچ کوششی فروگذار نکرد.  
 
سید قاسم حسینی پیرامون اهمیت وجود نهاد امور تربیتی اظهار داشت: نظام مقدس اسلامی که با رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نایب بر حق ایشام مقام معظم رهبری و ایثارگریهای فرزندان این مرز و بوم به ثمر نشسته باید به دست افرادی تربیت شده، ولایی، انقلابی و پیرو خط امام راحل(ره) تداوم یابد.
 
این مسئول بیان داشت: در حال حاضر تحرکاتی در سطح جامعه وجود دارد تا با هدف قرار دادن اعتقادات جوانان ایران اسلامی قصد جدایی این نسل پویا از جریان انقلاب را دارند.
 
وی افزود: اما می توان این سموم اشاعه شده از سوی ایادی صهیونیسم، سرویسهای ضد ایرانی ایالات متحده و بریتانیا و دشمنان داخلی را با تقویت نهاد امور تربیتی خنثی و نظام مقدس اسلامی را توانمندتر ساخت.
 
حسینی با اشاره به خصوصیات معلمان امور تربیتی عنوان کرد: مهربانی، حسن خلق، صبر، مطالعه، درک درست از خواسته های مخاطب، جاذبه، ذوق و هنر، خطاپوشی و آراستگی از جمله خصوصیاتی است که یک معلم امور تربیتی بدان نیاز دارد.
 
در پایان این مراسم از معلمان امور تربیتی مدارس سطح شهرستان دماوند با اعطاء لوح تقدیر و هدایای یادبود قدردانی بعمل آمد.
کد مطلب 1266760

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