فعالیتهای امور تربیتی مدارس شهرستان دماوند در سال جاری دوبرابر شد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، احمد مرادی راد صبح شنبه در آیین سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر که با حضور بخشدار بخش مرکزی دماوند، رئیس آموزش و پرورش این شهرستان، دیگر مسئولان محلی و جمعی از فرهنگیان در سالن عقیق شهر دماوند برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: امروزه معلمان امور تربیتی از جمله افراد مورد اعتماد اولیای دانش آموزان محسوب می شوند.

این مسئول با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله امور تربیتی شهرستان دماوند عنوان کرد: خوشبختانه در سایه تلاشهای معلمان امور تربیتی مدارس سطح شهرستان دماوند فعالیتهای فرهنگی این نهاد دو، سه و در برخی موارد چندین برابر شده است.

وی ادامه داد: تعداد مدارس شرکت در مسابقه مراسم آغازین سال تحصیلی جدید از 23 به 43، نقاشی همگانی از یک به 25، شرکت در سرودخوانی گروهی از 26 به 43 و تئاتر در صحنه از 12 به 37 مورد افزایش داشته است.

مرادی راد در ادامه افزود: مدارس شهرستان دماوند علاوه بر این در مواردی همچون انجام رقابتهای ورزشی و بهداشت نیز در رده های مناسب استانی قرار دارند که این توفیقات مسئولان استانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان دماوند نیز در ادامه این مراسم خاطرنشان کرد: امور تربیتی حاصل تلاش و اندیشه شهیدان رجایی و باهنر است و باید همواره در راه توسعه این نهاد از هیچ کوششی فروگذار نکرد.

سید قاسم حسینی پیرامون اهمیت وجود نهاد امور تربیتی اظهار داشت: نظام مقدس اسلامی که با رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نایب بر حق ایشام مقام معظم رهبری و ایثارگریهای فرزندان این مرز و بوم به ثمر نشسته باید به دست افرادی تربیت شده، ولایی، انقلابی و پیرو خط امام راحل(ره) تداوم یابد.

این مسئول بیان داشت: در حال حاضر تحرکاتی در سطح جامعه وجود دارد تا با هدف قرار دادن اعتقادات جوانان ایران اسلامی قصد جدایی این نسل پویا از جریان انقلاب را دارند.

وی افزود: اما می توان این سموم اشاعه شده از سوی ایادی صهیونیسم، سرویسهای ضد ایرانی ایالات متحده و بریتانیا و دشمنان داخلی را با تقویت نهاد امور تربیتی خنثی و نظام مقدس اسلامی را توانمندتر ساخت.

حسینی با اشاره به خصوصیات معلمان امور تربیتی عنوان کرد: مهربانی، حسن خلق، صبر، مطالعه، درک درست از خواسته های مخاطب، جاذبه، ذوق و هنر، خطاپوشی و آراستگی از جمله خصوصیاتی است که یک معلم امور تربیتی بدان نیاز دارد.

در پایان این مراسم از معلمان امور تربیتی مدارس سطح شهرستان دماوند با اعطاء لوح تقدیر و هدایای یادبود قدردانی بعمل آمد.