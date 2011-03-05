انتقاد فرشباف از عملکرد 4 شرکت بیمه مناطق آزاد

جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با مهر درباره حضور شرکتهای بیمه داخلی و خارجی در مناطق آزاد گفت: پیش بینی می شد که مناطق آزاد به دروازه بین المللی برای بیمه های خارجی جهت ورود به داخل کشور بر اساس امتیازاتی که در این مناطق نسبت به داخل از کشور برای شرکتهای بیمه وجود دارد، محسوب شود.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه برای ایجاد انگیزه حضور شرکتهای بیمه خارجی مجوز تاسیس بیمه های داخلی در این مناطق صادر شد، تصریح کرد: با این انگیزه مجوز فعالیت به 4 شرکت بیمه داخلی برای فعالیت در مناطق آزاد صادر شد تا نقش بین الملی صنعت بیمه در مناطق آزاد تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه شرکتهای بیمه مذکور مستقر در مناطق آزاد بیمه نامه های مستقل صادر می کنند، عنوان کرد: اما آنچه که مدنظر احیا کنندگان شرکتهای بیمه در مناطق ازد بوده به مقصود نرسیده است، یعنی متاسفانه به جای تحرک و پویایی که باید این شرکتها در مناطق آزاد از خود نشان می دادند، گرایش به فعالیت بیمه ای به داخل کشور یافتند.

فرشباف ماهریان ادامه داد: با توجه به این امر شرکتهای بیمه دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد با سرمایه کم و نیروی انسانی کمتر از شرکتهای بیمه داخلی، فعالیتهایی که در برای شرکتهای بیمه داخلی دارای محدودیت بود را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه 14 رشته از فعالیتهای بیمه ای خاص وجود دارد که به شرکتهای فعال در مناطق آزاد اجازه صدور آنها را می دهد، افزود: در مناطق آزاد به دنبال تحرک بیشتر برای شرکتهای بیمه بودیم.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور از برگزاری جلسه مشترک میان بیمه مرکزی و معاونت امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد برای افزایش توانایی شرکتهای بیمه مناطق آزاد خبرداد و عنوان کرد: مناطق آزاد یک کانال برای فعالیتهای بین المللی صنعت بیمه کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد: حتی پیش از این نیز قانون گذار با تصویب قانون فرصتی را برای حضور بیمه های خارجی در کشور فراهم کرده بود تا اگر شرکتهای بیمه خارجی تمایل داشته باشند بتوانند در مناطق آزاد فعالیت کنند اما متاسفانه عملکردی را ملاحظه نکردیم.