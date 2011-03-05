بودجه مدیریت بحران پایتخت با جمعیت آن متناسب نیست

عزیزالله رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هر چند یک سری امکانات برای موقعیتهای بحرانی در شهر تهران ذخیره شده است ولی بحران تهران با مشارکت و همکاری سازمانهایی مانند هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی، نیروی انتظامی و سایر سازمانهای مرتبط مدیریت و اجرا می شود و اگر هر یک از این سازمانها بودجه کافی نداشته باشند در شرایط بحرانی با مشکل روبرو می شویم.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفت: خوشبختانه هماهنگی با 40 سازمان مرتبط با مدیریت بحران پایتخت بسیار مطلوب است و وظیفه هر سازمان مشخص شده است.

مسئول مدیریت بحران تهران شهرداری است نه استانداری

رجب زاده با بیان اینکه مدیریت بحران شهر تهران با شهرداری تهران است گفت: تنها شهری که قانونگذار مدیریت بحران را بر عهده شهردار قرار داده شهر تهران است و استانداری تهران تنها مسئول مدیریت بحران سایر شهرستانها است و نمی تواند در شهر تهران مانور برگزار کند.

سال 90 سال آموزش و مانور زلزله در تهران

وی گفت: بر اساس برنامه های مدیریت بحران تهران سال آینده سال آموزش و مانور است و در سطح محله، ناحیه و منطقه مانورهای متعددی را برگزار می کنیم. همچنین در پایان سال 90 بزرگترین مانور زلزله تهران برگزار می شود.