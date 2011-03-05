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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بودجه مدیریت بحران پایتخت با جمعیت آن متناسب نیست

بودجه مدیریت بحران پایتخت با جمعیت آن متناسب نیست

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه بودجه سازمان مدیریت بحران پایتخت برای جمعیت هشت میلیون نفری آن کافی نیست گفت: سال 90 سال آموزش و مانور زلزله است.

عزیزالله رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هر چند یک سری امکانات برای موقعیتهای بحرانی در شهر تهران ذخیره شده است ولی بحران تهران با مشارکت و همکاری سازمانهایی مانند هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی، نیروی انتظامی و سایر سازمانهای مرتبط مدیریت و اجرا می شود و اگر هر یک از این سازمانها بودجه کافی نداشته باشند در شرایط بحرانی با مشکل روبرو می شویم.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفت: خوشبختانه هماهنگی با 40 سازمان مرتبط با مدیریت بحران پایتخت بسیار مطلوب است و وظیفه هر سازمان مشخص شده است. 

مسئول مدیریت بحران تهران شهرداری است نه استانداری

رجب زاده با بیان اینکه مدیریت بحران شهر تهران با شهرداری تهران است گفت: تنها شهری که قانونگذار مدیریت بحران را بر عهده شهردار قرار داده شهر تهران است و استانداری تهران تنها مسئول مدیریت بحران سایر شهرستانها است و نمی تواند در شهر تهران مانور برگزار کند. 

سال 90 سال آموزش و مانور زلزله در تهران

وی گفت: بر اساس برنامه های مدیریت بحران تهران سال آینده سال آموزش و مانور است و در سطح محله، ناحیه و منطقه مانورهای متعددی را برگزار می کنیم. همچنین در پایان سال 90 بزرگترین مانور زلزله تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1266766

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