500 پایگاه کمیته امداد زنجان هدایای مردم را جمع آوری می کنند

بهرام ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با بیان اینکه 14 الی 20 اسفند ماه به مناسبت سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) هفته احسان و نیکوکاری نامگذاری شده است، افزود: در جشن نیکوکاری سال گذشته شاهد حضور پر رنگ مردم خیر استان در دستگیری از نیازمندان بودیم؛ به طوری که در این روز بالغ بر دو میلیارد و 600 میلیون ریال در سطح استان جمع آوری شد.

وی با یادآوری اینکه کمیته امداد جهت حفظ عزت خانواده های تحت پوشش و غیر تحت پوشش، وجوه نقدی جمع آوری شده را به حساب آنها واریز می کند، ادامه داد: افراد سعی کنند حتی الامکان کمک های نقدی اهدا کنند تا کمیته امداد به راحتی و بدون زیر سئوال رفتن کرامت انسانی مددجویان، هدایا را به دست نیازمندان برساند.

ولی زاده افزود: هدایای غیرنقدی پس از تفکیک و قیمت گذاری به تناسب نیاز خانواده ها، پیش از آغاز سال نو در اختیار آنها قرار می گیرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با بیان اینکه در روز جشن نیکوکاری، زنگ نیکوکاری در مدارس نواخته می شود، گفت: همچنین در روز 20 اسفند ماه این نهاد اقدام به برگزاری پیاده روی خانوادگی خواهد کرد.

ولی زاده بر نقدی بودن کمک های ارائه شده توسط مردم تأکید کرد و گفت: جهت رعایت کرامت و عزت نفس و شأن خانواده های نیازمند بهتر است کمک ها به صورت نقدی باشد و در غیر اینصورت هدایای نقدی نو و قابل استفاده باشد.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان افزود: هدایای نقدی پس از پایان جشن با رعایت شأن و عزت نفس خانواده های نیازمند به حساب بانکی آنها واریز می شود و هدایای غیر نقدی نیز پس از تفکیک و قیمت گذاری، به تناسب نیاز خانواده ها پیش از پایان سال در میان آنان توزیع می شود.

ولی زاده یادآور شد: شماره حساب سیبای 0104994000002 بانک ملی آماده دریافت وجوه نقد خیرین و سایر مردم است و همچنین شماره تلفن های 7270868 و 7278195 و سامانه پیام کوتاه 3000990006 جهت پاسخگویی و دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات مردم عزیز استان فعال است.