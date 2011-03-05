به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مراسم اختتامیه جشنواره فیلم 100 نوبت به تجلیل از کارگردان‌هایی می‌رسد که در فیلم‌هایشان سکانس‌های اخلاقی بوده و هیئت انتخاب این بخش از جشنواره فیلم 100 آثار این کارگردان‌ها را شایسته تقدیر دانسته است. گروه نوازندگان موسیقی این فیلم‌ها را می‌نوازد و سکانس‌هایی از فیلم‌های "میم مثل مادر"، "مریم مقدس"، "خیلی دور، خیلی نزدیک" و "آژانس شیشه‌ای" روی پرده می‌رود.

- دکتر خاموشی، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، فاضل نظری رئیس حوزه هنری استان تهران روی سن می‌آیند و ابتدا نام ابراهیم حاتمی کیا خوانده شد تا روی سن برود، حضار چند دقیقه بی‌وقفه این کارگردان محبوب را تشویق می‌کنند، مجید مجیدی، رضا میرکریمی، شهریار بحرانی و همسر زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور هم پس از حاتمی‌کیا روی سن می‌آیند و تندیس و لوح جشنواره را دریافت می‌کنند.

- ابراهیم حاتمی‌کیا اولین کارگردانی است که در این بخش صحبت می‌کند: ما فقط 100 ثانیه زمان داریم و این یعنی حرمت گذاشتن به فرصت‌ها و مخاطبی که این جا است. من به این جوانان را که روی سن می‌روند رشک می‌برم و به یاد روزهای جوانی‌ام می‌افتم، انرژی می‌گیرم و امیدوارم همه ما بتوانیم به این استعدادها و محبت مردم پاسخ بدهیم.

- مجید مجیدی را هم حضار تشویق می‌کنند، او از خاطره‌های روزهای جوانی‌اش در حوزه هنری می‌گوید: این مکان و فضا برای من خاطره‌انگیز است، بهترین سال‌های عمرم را در این جا گذراندم، حوزه هنری خانه من است، این جا دوباره متولد شدم و دوستان و عزیزانی را به خاطر می‌آورم که در آن سال‌ها در این جا با هم کار می‌کردیم. زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پو که روی پرده این سالن با هم "سقای تشنه لب" را دیدیم. سالنی که آن زمان ساده بود. یاد دوستانی را که امروز بین ما نیستند گرامی می‌دارم.

مجیدی از دوستانش در آن سال‌های حوزه هنری می‌گوید: یاد قیصر امین‌پور، سید حسن حسینی و شهید عزیزمان مرتضی آوینی به خیر. آنهایی که امروز در جمع ما نیستند، از جوان‌هایی که این جشنواره را برگزار کردند تشکر می‌کنم، خسته نباشید می‌گویم و امیدوارم حوزه هنری به عنوان نهادی هنری و فرهنگی بتواند جوان‌های مستعدی که در این کشور وجود دارد کشف کند و امکان فعالیت به آنها بدهد.

کارگردان فیلم‌های "بچه‌های آسمان" و "رنگ خدا" می‌گوید: با پول و امکانات نمی‌توان هنرمند ساخت، هنرمند از دل جامعه و از دل مردم برمی‌آید، ما باید چراغ به دست بگیریم و جوانان هنرمند کشور را کشف کنیم و از این سرمایه‌های هنری استفاده کنیم.

- رضا میرکریمی دیگر کارگردانی است که چند جمله صحبت می‌کند: جشنواره فیلم 100 جشنواره خوبی است، فیلم‌های خوبی در آن دیدم و از جوان‌ها نکته‌های فراوان یاد گرفتم، تم جشنواره فیلم‌های اخلاقی است، چیزی که جامعه ما نیازمند است به آن برگردد، متاسفانه در میان جامعه بداخلاقی‌هایی دیده می‌شود که باید زحمت فرهنگی فراوانی بکشیم تا این بداخلاقی‌ها از بین برود. وظیفه هنرمندان برای تغییر این فضا خطیر است.

-همسر رسول ملاقلی‌پور از چهار سالی می‌گوید که بدون همسرش گذشته و یادآوری می‌کند که نیمه اسفندماه سالگرد درگذشت این فیلمساز است.

- شهریار بحرانی آخرین کارگردانی است که از 100 ثانیه زمانی که دارد استفاده می‌کند: در دنیای ما اتفاق‌‌ها سریع می‌افتد و باید تیزبین باشیم تا بتوانیم تحلیل درست از شرایط داشته باشیم.

- حجت‌الاسلام دکتر سیدمهدی خاموشی هم در 100 ثانیه برای حضار از مکارم اخلاقی می‌گوید: شعار جشنواره فیلم 100 گسترش مکارم اخلاقی بود، در روایات است که خداوند به پیامبر اکرم (ص) حکمت عنایت کرد و هرکس حکمت دارد، خیر کثیر دارد. امیدوارم ما هم در این مسیر باشیم. پیامبر اسلام برای ترویج اخلاق مبعوث شد تا اخلاق را برای بشر تمام کند، می‌توان چتری به وجود آورد و از طریق ابزار هنری این مکارم را ترویج کرد.

محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری در جملاتی کوتاه به اهداف جشنواره فیلم 100 اشاره می‌‌کند: رسالت پیامبر اکرم ترویج مکارم اخلاقی بود و خوش به حال هنرمندانی که در زمینه اخلاق کار می‌کنند و ادامه دهنده راه پیامبر بزرگ اسلام هستند.

فاضل نظری رئیس حوزه هنری تهران از زحمات گروه جوانی که هفتمین دوره جشنواره فیلم 100 را برگزار کردند تشکر می‌کند و از حسین ربانی غریبی دبیر جشنواره می‌خواهد بایستد تا حضار او را تشویق کنند.

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ادامه دارد