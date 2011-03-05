انتصاب اشعری به عنوان مشاور شهرداری تهران تکذیب شد

علیاکبر اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تکذیب رفتنش از دولت به مجموعه شهرداری درباره شایعه انتصاب خود به عنوان مشاور شهرداری تهران گفت: هیچگونه حکمی در این خصوص به من ابلاغ نشده است.
وی افزود: شاید حضور من در جلسات موسسات و مجموعههای وابسته به شهرداری تهران از جمله نشر شهر و برخی نهادهای دیگر مانند شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی باعث این حرف و حدیثها شده است.
اشعری که تا دو ماه پیش رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بود، در عین حال از ادامه فعالیت خود در برخی موسسات مانند هیئت امنای خانه کتاب و به عنوان عضو این هیئت خبر داد.
رئیس پیشین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران درباره فعالیتهای آتی خود هم تاکید کرد: نمیخواهم کار اجرایی بکنم و مایلم با کمک اهالی فرهنگ و هنر و در راستای ایدهپردازی جهت رفع برخی موانع سر راه فعالیتهای فرهنگی فعالیت کنم.
پیشتر شایعاتی در روزهای مبنی بر پذیرش سمت مشاور در شهرداری تهران توسط علیاکبر اشعری و در واکنش به عدم تمدید حکم ریاست کتابخانه ملی منتشر شده بود.
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