رابطه سیف الاسلام و خواننده زن اسرائیلی/ تلاش برای ایجاد حزب صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جروزالم پست در گزارشی نوشت: قذافی در نظر داشته با ارائه کمکهای مالی هنگفت مقدمات تشکیل این حزب سیاسی در لیبی را فراهم آورد.

"مائیر کهلون" رئیس موسسه یهودیان لیبی تبار در این باره اظهار داشت: مقامات طرابلس به صورت محرمانه مبالغی را در راستای تشکیل یک حزب سیاسی در لیبی پیشنهاد کردند.

وی تاکید کرد: در سالهای 2005 تا 2007 من به همراه دو نفر دیگر از اعضای موسسه به صورت سری به امان (پایتخت اردن) سفر کرده و با برخی مقامات لیبی دیدار کردیم.

کهلون که هم اکنون در تل آویو زندگی می کند، ادامه داد: مقامات لیبی نمی خواستند به صورت مستقیم پولی را به ما پرداخت کنند چون ما در اسرائیل زندگی می کردیم. اما تاکید کردند که اگر با تشکیل حزب سیاسی در لیبی موافقت کنید این کمکهای مالی در اختیارتان قرار می گیرد.

رئیس موسسه یهودیان لیبی تبار در ادامه افزود: یک مقام لیبی با تاکید بر این مسئله به رقم پیشنهادی قذافی اشاره ای نکرد.

وی در ادامه با اشاره به "سیف الاسلام قذافی" (پسر معمر قذافی) که قبل از آغاز تحولات اخیر سودای رهبری لیبی را در سر می پروراند، افزود: در یکی از ملاقاتها با یکی از مقامات لیبی، وی از علاقه سیف الاسلام به "زاهاوا بن" (خواننده زن اسرائیلی) که برخی آهنگهای عربی نیز خوانده، خبر داد. البته من نیز در دیدار بعدی یکی از آلبومهای این خواننده را به آن مقام لیبی دادم تا آن را به سیف الاسلام برساند.

خاطرنشان می شود که یهودیان لیبی تبار قریب به 200 هزار نفر هستند که بیشتر آنها در فلسطین اشغالی و ایتالیا زندگی می کنند.