آسیب های اجتماعی را باید در همان مرحله آغاز کنترل کرد

مهدی حسام شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر در حاشیه های شهر سنندج ناهنجاری های اجتماعی در حال رشد است که بهترین روش برای مقابله با این پدیده های مخرب پیشگری از وقوع آنهاست نه اینکه این معضلات در جامعه نفوذ کرده و سپس به فکر درمان آنها باشیم.

وی با اشاره به کمبود امکانات و ضعف در زیرساخت های مختلف در مناطق حاشیه ای شهر سنندج، بیان داشت: یکی از برنامه های اصلی شهرداری سنندج در کنار توجه به توسعه عمران شهری در این گونه مناطق، تلاش برای ایجاد مکان های فرهنگی و تفریحی است و برنامه های خوبی نیز در این بخش طراحی و در مرحله اجرا قرار گرفته است.

شهردار سنندج گفت: متاسفانه در حال حاضر و به دلیل وجود معضلاتی همچون اعتیاد، شاهد بروز مشکلاتی در این گونه از مناطق شهر سنندج هستیم و روزانه بالغ بر 10 تا 15 نفر که با این مشکلات مواجه هستند به شهرداری مراجعه و انتظار کمک و حمایت را دارند که اعتبارات شهرداری نیز در این بخش محدود و نیازها بسیار است.

حسام شریعتی در ادامه خواستار همکاری و مشارکت تمامی دستگاه های دولتی در راستای مقابله و پیشگیری از وقوع ناهنجاری های اجتماعی در سنندج به ویژه در مناطق حاشیه نشین این شهر شد و خاطرنشان کرد: مسئله پیشگیری از بروز ناهنجاری های اجتماعی یک وظیفه فرابخشی است و باید تمامی دستگاه های دولتی به همراه سازمان های غیردولتی در این امر مهم مشارکت و همراهی داشته باشند.

وی در پایان سخنان خود به راه اندازی مرکزی نگهداری از اقشار آسیب پذیر اشاره کرد و افزود: طی سال های گذشته مرکزی تحت عنوان جمع آوری متکدیان در سنندج راه اندازی شده بود که شهرداری در سال جاری و با تجهیز امکانات این محل را به عنوان مرکزی برای نگهداری اقشار آسیب پذیر تبدیل کرده ولی این مهم نیز جوابگوی نیازهای سنندج نیست و می طلبد که مرکزی بهتر برای این مهم در شهر ایجاد و راه اندازی شود.