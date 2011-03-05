محمد پروین در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت مصدومیتش گفت: بعد از عمل جراحی که داشتم، در حال حاضر تمرینات فیزیوتراپی را انجام می‌دهم اما بعد از تعطیلات نوروزی تمریناتم را آغاز می‌کنم تا بتوانم با آمادگی کامل در لیگ فصل آینده به میدان بروم.

وی همچنین اضافه کرد: البته قراردادی با پرسپولیس ندارم و از فهرست نفرات این تیم خارج شده‌ام ولی در پایان مسابقات امسال در مورد تیم آینده‌ام تصمیم گیری خواهم کرد.

بازیکن پیشین تیم‌های استیل آذین و پرسپولیس که دیدار تیم‌های استیل آذین و صبای قم را از نزدیک تماشا می‌کرد، در مورد پیروزی استیل آذین خاطرنشان کرد: در این بازی استیل آذین بسیار خوب بازی کرد و مستحق رسیدن به پیروزی بود.

پروین در مورد اینکه علی پروین می‌تواند استیل آذین را در لیگ نگه دارد، در پایان گفت: صددرصد علی آقا می‌تواند با تجربه‌ای که دارد، استیل آذین را در لیگ برتر نگه دارد.

دیدار تیم‌‎های فوتبال استیل آذین و صبای قم که عصر جمعه در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد در پایان با برتری 3 بر یک تیم استیل آذین همراه شد.