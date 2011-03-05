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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۹

برنامه های فرهنگی نوروز در امامزاده های مازندران اجرا می شود

برنامه های فرهنگی نوروز در امامزاده های مازندران اجرا می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون بقاع و اماکن متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران از اجرای برنامه های فرهنگی ویژه نوروز 90 در هزار و 262 امامزاده و بقعه متبرکه استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی زارع صبح شنبه در جلسه شورای اداری موقوفات مازندران، از برگزاری همایش توجیهی آموزشی برنامه 90 بقاع و اماکن متبرکه استان با حضور معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف وامور خیریه کشور خبر داد.

وی افزود: در این همایش یکروزه، روساء و کارشناسان بقاع و اماکن متبرکه ادارات اوقاف و امور خیریه، مدیران داخلی، وهیات امناء امامزادگان در خصوص نحوه اجرای برنامه های هر بقعه متبرکه در سال 90 آموزش خواهند دید.

زارع گفت: این همایش روز سه شنبه 18 اسفند در آستانه مبارکه امامزاده عباس(ع) ساری برگزار می شود.

وی در ادمه گفت: مازندران دارای هزار و 262 امامزاده است که باید هر اقدامی که در این امامزادگان صورت می گیرد برنامه محور باشد و درآمد و نذورات امامزادگان طبق برنامه دخل وخرج شود.
 
معاون بقاع واماکن متبرکه مازندران با اشاره به مساعدت های مختلف برای ساخت، تعمیر و تجهیز امامزادگان استان، تصریح کرد: تعمیر و تجهیزاین اماکن مقدس از جمله اولویت های این اداره کل در سال همت مضاعف و کار مضاعف است و برای تعمیر و تجهیزامامزادگان استان، مشارکت بیش از پیش اقشار مختلف مردم، همکاری هیئت امناء و همدلی مسئولان دستگاه های اجرایی لازم و ضروری است.
کد مطلب 1266798

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