برنامه های فرهنگی نوروز در امامزاده های مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی زارع صبح شنبه در جلسه شورای اداری موقوفات مازندران، از برگزاری همایش توجیهی آموزشی برنامه 90 بقاع و اماکن متبرکه استان با حضور معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف وامور خیریه کشور خبر داد.

وی افزود: در این همایش یکروزه، روساء و کارشناسان بقاع و اماکن متبرکه ادارات اوقاف و امور خیریه، مدیران داخلی، وهیات امناء امامزادگان در خصوص نحوه اجرای برنامه های هر بقعه متبرکه در سال 90 آموزش خواهند دید.



زارع گفت: این همایش روز سه شنبه 18 اسفند در آستانه مبارکه امامزاده عباس(ع) ساری برگزار می شود.



وی در ادمه گفت: مازندران دارای هزار و 262 امامزاده است که باید هر اقدامی که در این امامزادگان صورت می گیرد برنامه محور باشد و درآمد و نذورات امامزادگان طبق برنامه دخل وخرج شود.



معاون بقاع واماکن متبرکه مازندران با اشاره به مساعدت های مختلف برای ساخت، تعمیر و تجهیز امامزادگان استان، تصریح کرد: تعمیر و تجهیزاین اماکن مقدس از جمله اولویت های این اداره کل در سال همت مضاعف و کار مضاعف است و برای تعمیر و تجهیزامامزادگان استان، مشارکت بیش از پیش اقشار مختلف مردم، همکاری هیئت امناء و همدلی مسئولان دستگاه های اجرایی لازم و ضروری است.