مشاور استاندار کردستان در امور پیگیری سرمایه گذاری منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در ادامه تغیِیر و تحولات مدیریتی در استان، استاندار کردستان با صدور حکمی "امیر عمیدی"' را به عنوان مشاور خود در پیگیری امورات مربوط به اخذ تسهیلات و منابع بانکی و افزایش سرمایه گذاری در این استان منصوب کرد.

در حکم استاندار کردستان خطاب به امیر عمیدی آمده است: "با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند و اهمیت برنامه ریزی در امور توسعه صنعتی و جذب سرمایه گذاران در استان که با آهنگ مناسبی راه پیشرفت و ترقی را طی می نماید، جنابعالی را به این سمت منصوب می کنم و شایسته است اهتمام جدی در این زمینه داشته باشید، یقینا همه دستگاه های اجرایی و مسوولان استان همکاری همه جانبه و لازم در این امر خطیر با شما خواهند داشت .

در پایان این حکم نیز آمده است: "چهار محور اصلی دولت یعنی عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا، تعالی مادی و معنوی کشور خط مشی مسائل جنابعالی خواهد بود".

مشاور جدید استاندار کردستان از نیروهای بومی استان کردستان است که در حال حاضر به عنوان مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان این استان فعالیت می کند.

استاندار کردستان که در 14 تیرماه سال جاری فعالیت خود را در این استان آغاز کرده است، پیش از این نزدیک به 10 نفر را به عنوان مشاور خود در حوزه های مختلف از جمله فرهنگی و اجتماعی، صنعتی، امور اجرایی و شهرداری ها، امور بهداشت و درمان، برنامه ریزی و راهبردی منصوب کرده است.