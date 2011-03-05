گرگان قهرمان مسابقات بسکتبال دانشجویان منطقه 10 دانشگاه آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این مسابقات که شب جمعه پایان یافت، شش تیم گرگان، علی آباد کتول، گنبد کاووس، سمنان، شاهرود و گرمسار شرکت داشتند.

پس از انجام بازیهای مقدماتی و نیمه نهایی تیم های گرمسار و گرگان به بازی نهایی راه یافتند که در بازی پایانی این رقابتها تیم گرگان به مقام قهرمانی دست یافت.

احسان مظلومی، نیما محمدی، سعید محسنی، ابوالفضل صمدی، امین وهیمیان، نوید ملک محمدی، شایان صادق نژاد، حمیدرضا بهشت آیین، ساسان تمسکنی زاهدی، سینا کاویانی، حمید مخدومی، کیانوش هاشمی نژاد و مربیگری محسن محسنی و سرپرستی محمد مهدی محسن مفیدی در تیم گرگان شرکت دارند.

تیم بسکتبال گرگان با نتیجه 54 به 71 بر تیم گرمسار غلبه کرده و به مقام قهرمانی این رقابتها دست یافت.