حمله یک فرد ناشناس به سرمربی رئال/ "مورینیو" از خطر مرگ نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مورینیو که در فرودگاه "لاکرونا" مشغول امضا دادن به هواداران رئال مادرید بود از سوی یک مرد مسلح مورد حمله واقع شد که در جریان این حمله، یکی از محافظان این مربی دچار جراحتی به عمق چهار سانتیمتر شد. پلیس اسپانیا از طریق تصاویر دوربین فرودگاه در جستجوی ضارب است.

بر پایه این گزارش، محافظ مورینیو ابتدا فکر کرده ضربه مشتی به وی اصابت کرده اما وقتی سوار بر اتوبوس حامل اعضای تیم شده متوجه شده که چاقو خورده است.

"ال پریودیسو" گزارش داد: مورینیو توقف کرد تا به خیل عظیم هوادران رئال مادرید امضا بدهد. در آنجا تعداد زیادی از هواداران در انتظار این مربی بودند. محافظ در نزدیکی مورینیو قرار داشت و از ناحیه زیر بغل مورد اصابت چاقو واقع شد. مورینیو نسبت به این حادثه بسیار ابراز نگرانی کرده است.

باشگاه گفته که شخص ضارب، مورینیو را هدف گرفته بود. این اتفاق جمعه هفته گذشته روی داده و بتازگی از آن پرده برداشته شده است.