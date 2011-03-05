دولت چین نسبت به برگزاری تظاهرات اعتراضی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت چین با "بلا" توصیف کردن این گونه اقدامات آن را خطری جدی برای امنیت و ثبات کشور توصیف کرد.

این نخستین هشدار جدی دولت چین در رابطه با برگزاری تجمعات ضد دولتی در این کشور است. در همین رابطه روزنامه پکن دیلی وابسته به حزب کمونیست چین امروز در مقاله ای هشدار داد که نیروهای امنیتی این کشور به شدت با هرگونه ناآرامی برخورد خواهند کرد.

این هشدار در پی فراخوان اینترنتی برای برگزاری تجمعات ضد دولتی در چین همانند کشورهای عربی که به انقلاب یاسمن مشهور شده صادر گریده است.

در هفته گذشته سایت چینی زبان "boxun.com" در پیامی خطاب به مردم چین ازآنها دعوت کرده تا هر یکشنبه در نقاط تعیین شده تجمع کنند.

معلوم نیست که سازمان دهندگان این کمپین اینترنتی چه کسانی هستند. هفته گذشته هم دریک پیام اینترنتی مشابه که در سایت های اجتماعی انتشار پیدا کرد از مردم سیزده شهر چین خواسته شده بود که دست به تظاهرات بزنند و همچون تونس"انقلاب یاسمن" راه بیاندازند.



در پی این فراخوان مقامات چینی بعضی از معروفترین فعالان حقوق بشر این کشور را تحت بازداشت درآوردند و سایت ها را فیلتر کردند. گزارشی دیگر از چین حاکی است که دادگاه عالی این کشور حکم اعدام چهار نفر را که به بمب گذاری در استان سین کیانگ متهم شده اند تایید کرده است. متهمان از اقلیت اویغور هستند که با سیاست های دولت چین مخالفند.



در سال 2009 استان سین کیانگ مرکز برخوردهای قومی خشونت باری بین اقلیت اویغور و اکثریت هان بود.