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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۷

آثار دفاع مقدس باید به زبانهای دیگر ترجمه شود

آثار دفاع مقدس باید به زبانهای دیگر ترجمه شود

عباس براتی‌پور گفت: یکی از مواردی که ما می‌توانیم با آن به مقابله با دشمنان برخیزیم ترجمه آثار دفاع مقدس است که چهره زیبای دفاع مقدس را به همه جهانیان نشان می‌دهد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم‌اکنون ظرفیتها برای ترجمه آثار وجود دارد، اما مورد غفلت قرار گرفته افزود: ادبیات دفاع مقدس یک ادبیات غنی و محکم است و در زمینه شعر و داستان کتابهای خوبی داریم پس می‌توانیم این آثار را ترجمه کرده و در دیگر کشورها به معرض نمایش بگذاریم.

این شاعر با اشاره به اینکه اگر ترجمه‌ها درست و اصولی انجام شود صورت گیرد، مورد استقبال قرار می‌گیرد اظهارکرد: بحث ترجمه بحثی علمی و دقیق است و ما نباید برای ترجمه ادبیات و شعرر دفاع مقدس به زبان‌های خارجی عجله کنیم. باید در ابتدا مترجم‌های توانا را شناسایی کرده و آنها را ترغیب به ترجمه آثار کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که توانابودن مترجم از چه جهاتی است،  بیان کرد: توانا بودن مترجم هم از حیث علمی و هم از بابت آشنایی با دفاع مقدس.مترجم باید با فرهنگ جبهه آشنا باشد تا بتواند معادل‌های درستی در این زمینه پیدا و جایگزین کند.

براتی‌پور ادامه داد: البته در زمینه ترجمه، کتاب‌هایی وجود دارد اما کافی نیست و باید بیشتر از این فعالیت‌ها شود و مهمترین گروهی که می‌توانند در این حوزه فعال باشند برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی و فرهنگی هستند.

وی تاکید کرد: ‌دفاع مقدس ایران در افکار عمومی سایر کشورها از جایگاه واقعی خودش برخوردار نیست و دشمنان ما هم با تبلیغات مخرب سعی در مخدوش کردن چهره واقعی جنگ و دفاع مقدس داشتند و ما با بحث ترجمه می‌توانیم در این زمینه ورود کنیم.

این شاعر همچنین درباره تفاوت میان شاعران دوره اول جنگ و نسل جدید گفت: نسل اول مثل خود من و دیگر همسن و سال‌هایم حضور مستقیم در جبهه‌ها داشتیم و در سنگرها برای رزمنده‌ها شعر می‌خواندیم و ‌به طور قطع نسل جدید شاعران دفاع مقدس با ما تفاوت‌های اساسی دارند.

وی افزود:‌ در آن زمان ما شعرهای تهییجی برای ایجاد شور و شوق در میان رزمندگان می‌سرودیم اما در حال حاضر شاعران جوان با دیدگاه‌های خود به فرهنگ آزادگان ، شهدا و رزمندگان می‌پردازند.

براتی‌پور در پایان خواستار ایجاد رابطه نزدیک میان این دو نسل شد.

کد مطلب 1266818

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