مشکل خروج از کشور سه بازیکن تیم امید هنوز حل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود پیگیری های فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم فوتبال امید تاکنون مجوز خروج از کشور 19 بازیکن تیم امید برای سفر به قرقیزستان صادر شده اما هنوز مشکل خروجی بختیار رحمانی ، رضا طلبه و حسین ابراهیمی به قوت خود پابرجاست و در صورتی که تا پایان وقت اداری فردا مشکل این بازیکنان برطرف نشود، این بازیکنان از سفر به قرقیزستان و همراهی تیم امید محروم خواهند شد.

صادر نشدن کارت معافیت بختیار رحمانی ، مشمول بودن رضا طلبه و مفقود شدن پاسپورت حسین ابراهیمی مشکل سه بازیکن اصلی تیم امید برای سفر به قرقیزستان است.

خبر دیگر از تیم امید اینکه بازیکنان این تیم از شب گذشته وارد اردو شدند و قرار است ساعت 11 صبح امروز نخستین جلسه تمرینی خود را زیر نظر کادر فنی برگزار کنند. تیم فوتبال امید کشورمان ساعت 23 شامگاه 15 اسفند از طریق ارومچی چین عازم شهر بیشکک قرقیزستان خواهد شد.

دیدار برگشت تیم های فوتبال امید ایران و قرقیزستان درمرحله سوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن روز 18 اسفند درشهر بیشکک قرقیزستان برگزارخواهد شد. تیم کشورمان در دیدار رفت با تک گل بختیار رحمانی مقابل حریف خود به برتری دست یافت.