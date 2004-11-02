جليلي : تصوير پليس در سينما با واقعيت همخواني ندارد

به گزارش روابط عمومي جشنواره فيلم پليس ، جليلي با اشاره به رشادتهاي نيروي انتظامي در مرزهاي افغانستان و پاكستان و شهيد شدن ، دهها تن از افراد اين نيرو در نبردهاي مختلف ، آن را متضاد با تصويري عنوان كرد كه از نيروي انتظامي در سيما و سينما ديده مي شود.

اين كارگردان سينماي ايران توضيح داد: يك پليس يا يك مامو رنيروي انتظامي كه در شرايط بد اقتصادي و در سخت ترين مناطق جوي ، بامسائل و مشكلات بسياري همراه است هيچ گاه چنين شخصيتي در تلويزيون و سينما به تصوير كشيده نشده است.

وي افزود: پليس شيك و تر و تميزي كه در صدا و سيما و سينما موجود است تنها پليس موجود در ايران نيست و بسياري از نيروهاي پليس با مسائل متفاوت از آنجه كه در تلويزيون مطرح مي شود مواجه هستند.

جليلي با اشاره به اينكه درهر جامعه اي پليس نماد امنيت در جامعه است گفت: سينما گران براي اينكه بتوانند تمام واقعيتهاي و مسائل را درباره نيروي انتظامي و كاركنان زحمتكش پليس در فيلم هاي خود منعكس كنند بايد به شناخت و درك كافي از مسائل و معضلات نيروي انتظامي برسند.

جليلي با طرح اين موضوع كه اگر در دام سينماي پليسي پرزرق و برق غرب بيافتيم واقعيتها و مصائب پليس وطني فراموش مي شود گفت: نيروي انتظامي و پليس در ايران ، مسائل و مشكلات و مباحثي متفاوت با پليس در ديگر نقاط دنيا دارد.

اين فيلمساز اظهار داشت: سينماگران ايراني بايد در آثار خود بر اين موضوع تاكيد كنند كه پليس در كنار مردم و در جهت حفظ امنيت آنهاست و به دور از شعار زدگي و سطحي نگري ، تلاشها و مجاهدتهاي نيروي پليس را به تصوير بكشند.

به اعتقاد وي آنها بايد نشان دهند كه پليس جزيي از همين جامعه خودمان است.

او در پاسخ به سوالي درباره برگزاري جشنواره فيلم پليس گفت: 70 درصد جشنواره ها در ايران فاقد كار كرد لازم هستند ولي من اميدوارم كه جشنواره فيلم پليس كه با هدف مقدس برگزار مي شود موفق باشد.

گفتني است نخستين جشنواره فيلم پليس از نهم تا هفدهم آذرماه سال جاري در تهران ، تبريز، رشت ، اهواز ، مشهد و منطقه آزاد كيش برگزار مي شود.