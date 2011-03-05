  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

62 درصد کودکان ایرانی دندانهای پوسیده دارند

62 درصد کودکان ایرانی دندانهای پوسیده دارند

یک دندانپزشک با اشاره به تحقیقاتی که بر روی کودکان کشور انجام شده است، اظهار داشت: نتایج این تحقیقات حاکی از این است که دندانهای 62 درصد کودکان 12 ساله ایران پوسیده است.

دکتر محمد ساداتیان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیشترین علت پوسیدگی دندانها را رعایت نکردن مسائل بهداشتی و تغذیه نامناسب دانست و گفت: تنوع مواد غذایی و تنقلات و شیرینی و شکلاتها باعث شده که مصرف این خوراکی ها بیشتر مورد توجه افرا جامعه به ویژه کودکان قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه رعایت بهداشت دهان و دندان هنوز در جامعه آنطور که باید و شاید تبدیل به فرهنگ عمومی نشده افزود: میل به مصرف تنقلات از یک سو و عدم توجه به بهداشت دهان و دندان، کنترل پوسیدگی دندا‌نها را دشوارتر ساخته است.

این دندانپزشک با اشاره به تحقیقات وزارت بهداشت بر روی کودکان 12 ساله ایرانی، افزود: این تحقیقات نشان می دهد که حدود 62 درصد این کودکان دندانهای پوسیده دارند و 18 درصد نیز مبتلا به بیماری لثه هستند.

ساداتیان، اجرای برنامه های خود مراقبتی و فرهنگ سازی به منظور ارتقای آگاهی رعایت بهداشت دهان و دندان، استفاده از لبنیات در برنامه غذایی روزانه، مسواک زدن، استفاده از نخ دندان و مراجعه به دندانپزشک را از راههای پیشگیری از ابتلا به بیماریهای دهان و دندان برشمرد. 

وی از سنین 6 تا 13 سالگی به عنوان دوران طلایی دندانی نام برد و افزود: کودکان برای کنترل وضعیت سلامت دندانهای خود باید حداقل دو مرتبه در سال به دندانپزشک مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1266822

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها