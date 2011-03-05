62 درصد کودکان ایرانی دندانهای پوسیده دارند

دکتر محمد ساداتیان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیشترین علت پوسیدگی دندانها را رعایت نکردن مسائل بهداشتی و تغذیه نامناسب دانست و گفت: تنوع مواد غذایی و تنقلات و شیرینی و شکلاتها باعث شده که مصرف این خوراکی ها بیشتر مورد توجه افرا جامعه به ویژه کودکان قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه رعایت بهداشت دهان و دندان هنوز در جامعه آنطور که باید و شاید تبدیل به فرهنگ عمومی نشده افزود: میل به مصرف تنقلات از یک سو و عدم توجه به بهداشت دهان و دندان، کنترل پوسیدگی دندا‌نها را دشوارتر ساخته است.

این دندانپزشک با اشاره به تحقیقات وزارت بهداشت بر روی کودکان 12 ساله ایرانی، افزود: این تحقیقات نشان می دهد که حدود 62 درصد این کودکان دندانهای پوسیده دارند و 18 درصد نیز مبتلا به بیماری لثه هستند.

ساداتیان، اجرای برنامه های خود مراقبتی و فرهنگ سازی به منظور ارتقای آگاهی رعایت بهداشت دهان و دندان، استفاده از لبنیات در برنامه غذایی روزانه، مسواک زدن، استفاده از نخ دندان و مراجعه به دندانپزشک را از راههای پیشگیری از ابتلا به بیماریهای دهان و دندان برشمرد.

وی از سنین 6 تا 13 سالگی به عنوان دوران طلایی دندانی نام برد و افزود: کودکان برای کنترل وضعیت سلامت دندانهای خود باید حداقل دو مرتبه در سال به دندانپزشک مراجعه کنند.

