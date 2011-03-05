اقامه دعوی علیه وابسته نظامی سابق رژیم اسرائیل در برن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی زبان 20Minuten نوشت: وابسته نظامی سابق اسرائیل در سوییس به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از نام خود، در تل آویو تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.

وی در زمان مأموریتش در سوییس، برای یک دلال سلاح سوییس کار می کرده و فروش سلاح و تجهیزات امنیتی برای سرویس های امنیتی اسرائیل را میسر می کرده است. نامبرده در آن زمان درجه سرهنگی داشته و همراه با همسرش متهم شده اند که از شرکت Talon که توسط این تاجر سلاح سوییسی در این کشور تأسیس شده، رشوه دریافت کرده است.

دادگستری اسرائیل این موضوع که از سوی یک روزنامه سوییسی گزارش شده را تأیید کرده است.

این وابسته نظامی اسرائیل از سال 2002 تا سال 2005 در برن مشغول به انجام مأموریت بود. براساس قوانین اسرائیل، مقامات دولتی و کشوری در اسرائیل در زمان خدمت خود اجازه ندارند بدنبال تجارت خصوصی باشند.

براساس گزارش روزنامه یدیعوت آحارونت چاپ تل آویو و روزنامه فرانسه زبان لوتامز چاپ سوییس، همسر این وابسته نظامی، یک اتومبیل چهارمحور تویوتا به ارزش 89 هزار دلار از رئیس شرکت Talon هدیه گرفته و همزمان نامبرده در لیست کارکنان این شرکت قرار داشته در حالی که اصلاً در آن شرکت کار نمی کرده است.

نامبرده همچنین 28 هزار دلار بعنوان دستمزد از این شرکت دریافت کرده است.