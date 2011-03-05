به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه این جایزه امسال کتاب‌هایی به قلم بانوان سراسر کشور را که در سال‌های 87 و 88 منتشر شده است، در پنج شاخه ادبیات پژوهشی، ادبیات نمایشی، داستان، شعر و ادبیات کودک (اعم از آثار تالیفی و ترجمه‌ای) به داوری گذاشت که تعداد دقیق این کتاب‌ها 5476 عنوان بود.

داوری اولیه توسط 66 نفر و طی 22 جلسه و داوری مرحله دوم هم توسط 45 نفر و طی 15 جلسه انجام شد و در مجموع با احتساب مراحل مقدمانی و نهایی داوری ، 396 نفر کار ارزیابی آثار این دوره از جایزه مذکور را بر عهده داشتند.

علی معلم دامغانی، عباسعلی وفایی، راضیه تجار، سپیده خلیلی و نادیا مفتونی اعضاء هیئت علمی این دوره از جایزه پروین اعتصامی را تشکیل می‌دادند که زیر نظر بهمن دری به عنوان دبیر هیئت امنای جایزه فعالیت می‌کردند. دبیر علمی جایزه هم مجید حمیدزاده بود.

در نهایت 132 کتاب به مرحله پایانی سومین جایزه ادبی پروین اعتصامی راه یافتند و داوران پس از ارزیابی‌های نهایی آنها در مجموع 22 اثر را به عنوان برترین کتاب‌های این دوره انتخاب کردند.

از این میان سهم آثار برگزیده 15 عنوان و سهم کتاب‌های شایسته تقدیر 7 عنوان است. به نفرات برگزیده این جایزه علاوه بر لوح زرین و تندیس جایزه 30 سکه بهار آزادی و به نفرات شایسته تقدیر هم علاوه بر لوح سیمین و تندیس جایزه 10 سکه بهار آزادی اهدا خواهد شد.

مراسم پایانی سومین دوره این جایزه ادبی از ساعت 16 تا 18 روز دوشنبه 16 اسفند و با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان فرهنگی و اهالی قلم در تالار وحدت برگزار می‌شود.

جایزه ادبی پروین اعتصامی سال 1383 به همت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و در دفتر مجامع و فعالیت‌های فرهنگی کلید خورد و نخستین دوره آن 15 مرداد همان سال برگزار شد. بعد از آن هم هر دو سال یکبار در زادروز این نویسنده (25 اسفند) برپا شده است.

هدف از برگزاری این جایزه ادبی بزرگداشت مقام و شخصیت شاعر نامدار ایران پروین اعتصامی، رشد و اعتلاء خلاقیت‌ها و آفرینش­های ادبی بانوان، ترویج و تقویت زبان فارسی در خارج از کشور، ایجاد پیوند بین ادبیات ملل به ­ویژه در حوزه جهان اسلام، معرفی چهره‌های شاخص زنان ادیب و پژوهنده و تقدیر از زنان در عرصه زبان و ادب فارسی است.