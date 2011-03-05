80 دانشجوی گرگانی عازم سرزمین های نور می شوند

رضا علی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این دانشجویان با هدف آشنایی دانشجویان با فرهنگ هشت ساله دفاع مقدس در قالب دو کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام می شوند.

وی اظهار داشت: این افراد به مناطق عملیاتی دوکوهه، چذابه، منطقه عملیات فتح المبین، هویزه، شلمچه، طلائیه، فکه، اروند، شهدای عملیات رمضان و... اعزام می شوند.

به گزارش مهر، با صدور احکام جداگانه ای از سوی دکتر رضا علی محسنی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و رییس ستاد راهیان نور واحد گرگان اعضای این ستاد در دانشگاه ازاد اسلامی گرگان منصوب شدند.



براساس این گزارش علی اکبر قربانی خورشیدی به عنوان دبیر ستاد راهیان نور، حمیدرضا جلیلیان به عنوان مسئول کمیته پشتیبانی، زینب نظری به عنوان مسئول کمیته رفاهی، شبیر دائمی به عنوان مسئول کمیته تبلیغات و روابط عمومی منصوب شدند.

همچنین رقیه صالحی به عنوان مسئول کمیته فرهنگی، حنظله رجایی به عنوان مسئول کمیته جذب و ساماندهی ستاد راهیان نور سال 89 دانشگاه آزاد اسلامی گرگان منصوب شدند.