گردشگری دینی راهی برای تقریب مذاهب است

دکتر محمدعلی آذرشب رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، گردشگری را یکی از مؤلفه های مورد تأکید اسلام خواند و گفت: قرآن با کلماتی چون "قل سیروا ..." یا " قل سیحوا..." بر مسئله گردشگری تأکید کرده است که این تأکید بر پایه "تعارف" استوار است.

مشاور امور بین‌الملل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در آیه "یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا..." هدف خلقت انسان و گوناگونی آفرینش برای " تعارف" یعنی مبادله معرفتی عنوان شده است. روش برخورد اسلام با دیگری بر اساس تعارف است. یعنی طی یک گفتگو طرفین مبادله معرفتی با هم داشته و از مطالب یکدیگر بهره می برند.

وی سیاحت را مهمترین و کارآمدترین گزینه برای ایجاد "تعارف" خواند و افزود: وقتی تبادل معرفتی صورت می‌گیرد باعث رشد عقل، روحیه، منطق و تفاهم بین بشر و زدودن تنش می‌شود و این یکی از مهمترین پایه های بنا شده از سوی دین اسلام است.



دکتر آذرشب گردشگری را تنها در چارچوب دینی محدود ندانست و گفت: هر سیاحت و گردشگری که در راه این تعارف باشد مورد تأیید اسلام است و می‌توان آن را گردشگری دینی خواند اما در گردشگری دینی به معنی اخص آن یعنی زیارت عتبات و اولیا و ائمه(ع) ایران دارای ظرفیت فوق‌العاده‌ای است به‌ویژه که حرم حضرت امام رضا(ع)در ایران وجود دارد و مرود زیارت بسیاری از شیعیان جهان است.



وی بهره‌برداری از ظرفیتهای زیارتی از جمله در شهر مشهد و قم را بسیار کم توصیف کرد و با اشاره به حضور گردشگرانی از کشورهای حوزه خلیج فارس و هند و پاکستان و... در حرم حضرت علی بن موسی الرضا(ع) تأکید کرد: این فضای معنوی فرصت خوبی است برای آشنایی و مبادله معرفتی اما متأسفانه نه ایرانی و نه غیر ایرانی بهره زیادی از این فرصت ویژه نمی‌برند.



وی یادآور شد: غیر از حرم امام رضا(ع) در مشهد و حرم حضرت فاطمه معصومه(س) در قم، مناطق و اماکن دینی دیگری در ایران از جمله حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حتی مرقد مطهر امام خمینی(ره) می تواند نماد بزرگ بین المللی برای سیاحت دینی و اسلامی باشد.



مشاور امور بین الملل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیتهای مختلف ایران برای جذب گردشگر به دلیل تنوع زیستی، تاریخی و فرهنگی و دینی، تصریح کرد: این مبادله معرفتی می تواند در همه زمینه ها از جمله مذهبی صورت گیرد در تقریب مذاهب نیز به عنوان مثال مبادله معرفتی یک سنی و یک شیعه در یک مکان معنوی و مذهبی بهترین راهکار تقریب است و شاید بهتر از برگزاری کنگره و یا تألیف کتاب مؤثر باشد به ویژه اگر با برنامه ریزی برای اقشار مختلفی چون علما، دانشجویان و دنش آموزان و... صورت گیرد، خدمت بزرگی می تواند در جهت تقریب مذاهب باشد.