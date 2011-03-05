چمدانهای مربیان عازم کشورهای خارجی بسته شد/ واکنش وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، یک عضو هیئت علمی مربی دانشگاه آزاد اسلامی وقتی به اداره کل بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه کرد تا پیگیری کند که آیا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد نامش را برای استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل مربیان در مقطع دکتری به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی کرده است یا خیر، کسب اطلاع کرد که سازمان مرکزی دانشگاه آزاد نه تنها نام وی بلکه نام سایر همکاران مربی‌اش که متقاضی ادامه تحصیل در مقطع دکتری هستند را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی نکرده است.

این عضو هیئت علمی مربی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد، وی و خانواده‌اش تصمیم گرفته بودند برای ادامه تحصیل به مالزی بروند اما وقتی مشاهده کردند شرایط ادامه تحصیل مربیان در مقطع دکتری تسهیل شده است بارقه این امید در آنها ایجاد شده که می‌توانند با توجه به استعداد و علاقه‌ای که دارند در کشور ادامه تحصیل دهند لذا از رفتن به مالزی برای تحصیل در مقطع دکتری منصرف شدند اما اکنون که سازمان مرکزی دانشگاه آزاد نام وی را ارسال نکرده و فرصت ارسال اسامی نیز به پایان رسیده است دوباره چمدانشان را برای تحصیل در مقطع دکتری خارج از کشور می‌بندند.

پیگیری‌ها از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حاکیست که دانشگاه آزاد اسلامی کمتر از تعداد انگشتان یک دست نسبت به معرفی اعضای هیئت علمی مربی خود برای استفاده از تسهیلات وزارت علوم جهت ادامه تحصیل مربیان در مقطع دکتری اقدام کرده است. این درحالیست که دانشگاه آزاد اسلامی دارای هزاران عضو هیئت علمی مربی است و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز اعلام کرده بود دانشگاه‌ها هر تعداد عضو هیئت علمی مربی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری معرفی کنند وزارت علوم بررسی می‌کند.

حسن مسلمی نائینی - مدیرکل امور بورس وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: بر طبق آئین نامه جدید ارتقای مربیان دانشگاه‌ها 80 نفر از شعب دانشگاه آزاد اسلامی و 2 یا 3 نفر نیز از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به وزارت علوم معرفی شده بودند. سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تاکید داشت 80 نامی که از شعب دانشگاه آزاد به طور مستقیم به وزارت علوم اعلام شده است به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد ارسال شود تا آنها را غربال کنند و پس از بررسی اسامی نسبت به ارسال آنها به وزارت علوم اقدام کنند.

مسلمی نائینی افزود: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در حالی که پرونده تسهیلات برای ادامه تحصیل مربیان در سال جاری بسته شده هنوز این اسامی را به وزارت علوم ارسال نکرده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی فرصت سوزی کرد گفت: دانشگاه آزاد 18 هزار عضو هیئت علمی مربی دارد که این تعداد مربی برای یک دانشگاه خیلی زیاد است. دانشگاه آزاد بالاخره باید هرم هیئت علمی خود را اصلاح کند. این دانشگاه تا کنون بارها اعلام کرده که اساتید بازنشسته دانشگاه‌های دولتی را به کار می‌گیرد اما بکارگیری بازنشسته‌های دانشگاه‌های دولتی برای این دانشگاه کافی نیست.

مسلمی نائینی اضافه کرد: آیا در میان 18 هزار عضو هیئت علمی مربی دانشگاه آزاد 10 درصد از آنها یعنی یک هزار و 800 نفر نیز توان ادامه تحصیل در مقطع دکتری را ندارند که سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تنها 3 نفر را برای دریافت تسهیلات ارتقا علمی به وزارت علوم معرفی کرده است.

مدیرکل امور بورس وزارت علوم یادآور شد: وزارت علوم در سال جاری بارها برای حمایت از اعضای هیئت علمی مربی دانشگاه آزاد جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری و پرداخت نیمی از هزینه‌های تحصیلشان اعلام آمادگی کرده است اما دانشگاه آزاد فرصت سوزی کرده و فقط 2 یا 3 مربی از طریق ستاد مرکزی این دانشگاه برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری معرفی شدند.

وی با تأیید "مراجعات مکرر یک عضو هیئت علمی مربی دانشگاه آزاد که قصد خروج از کشور و رفتن به مالزی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری را داشته اما با مشاهده تسهیلات وزارت علوم برای ادامه تحصیل مربیان در داخل کشور، از رفتن به مالزی منصرف شده است"، به مهر گفت: "همین فرصت سوزی دانشگاه آزاد است که باعث می‌شود اعضای هیئت علمی مربی این دانشگاه برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری مجبور شوند همراه با خانواده از کشور خارج شوند و به کشورهای اطراف بروند که وضعیت علمی‌شان هم معلوم است چگونه است."