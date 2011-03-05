نگاهی به نتایج هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته‌ اول/ داماش فاتح بازی بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‍‌های کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه با برگزاری 14 دیدار به پایان رسید که در گروه "الف" تیم مقاومت سپاسی شیراز با پیروزی مقابل اتکای گلستان در آخرین دقایق مسابقه به صدرنشینی‌اش در این گروه ادامه داد.

تیم داماش گیلان هم در ورزشگاه خانگی شکست یک بر صفر برابر کاوه را با پیروزی 3 بر یک عوض کرد تا ضمن دور کردن شاگردان فرهاد کاظمی از جمع بالانشینان، خود را به عنوان تعقیب کننده اصلی مقاومت سپاسی معرفی کرد.

در این هفته با شکست کاوه تهران و گل‌گهر سیرجان، شهردای یاسوج توانست با پیروزی برابر تربیت یزد به رده سوم صعود کند. ضمن اینکه در انتهای جدول هم همیاری با پیروزی در زمین گل‌گهر سیرجان با توجه به توقف پیام و شکست اتکای گلستان، از قعر جدول به رده دوازدهم صعود کرد.

نتایج کامل دیدارهای گروه "الف" مسابقات لیگ دسته اول و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه الف:

* مقاومت سپاسی شیراز یک - اتکای گلستان صفر

گل: فرشاد بهادرانی(87) برای مقاومت

* داماش گیلان 3 - کاوه تهران یک

گل‌ها: مصطفی حاجتی(62)، رضا چاووشی(65-پنالتی) و محمدرضا مهدوی(86) برای داماش - ابوالفضل ابراهیمی(38) برای کاوه

* نفت مسجد سلیمان 3 - پیام خراسان 3

گل‌ها: علی یحیی نژاد(13)، حکیم تثاری(57-پنالتی) و فرزاد محمدی(90) برای نفت - حمید مروی(48 و 53) و شعیب آخوندی(89) برای پیام

* شهرداری بندرعباس 3 - ماشین سازی تبریز صفر

گل‌ها: امیر خلیفه اصل(یک، 72 و 74) برای شهرداری بندرعباس

* شهرداری یاسوج 2 - تربیت یزد یک

گل‌ها: محمد نوازی(35) و مصطفی حق شناس(76) برای شهرداری یاسوج - حکیم حزباوی‌پور(74) برای تربیت یزد

* گل‌گهر سیرجان یک - همیاری اراک 2

گل‌ها: مسلم فیروزآبادی(29) برای گل‌گهر - ابوالفضل کمانی(53) و حسین جعفری(90) برای همیاری اراک

* فولاد نطنز صفر - مس رفسنجان صفر

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- مقاومت سپاسی شیراز 34 امتیاز

2- داماش گیلان 32 امتیاز

3- شهرداری یاسوج 28 امتیاز

4- شهرداری بندرعباس26 امتیاز(تفاضل گل 2+)

5- کاوه تهران 26 امتیاز(تفاضل گل 1-)

6- گل گهر سیرجان 25 امتیاز(تفاضل گل 2+)

7- نفت مسجد سلیمان 25 امتیاز(تفاضل گل صفر)

8- مس رفسنجان 25 امتیاز(تفاضل گل 4-)

9- ماشین سازی تبریز 23 امتیاز

10- تربیت یزد 22 امتیاز

11- فولاد نظنز 21 امتیاز تفاضل گل 2-)

12 همیاری اراک 21 امتیاز(تفاضل گل 7-)

13- پیام مشهد 20 امتیاز

14- اتکا گلستان 18 امتیاز

تیم آلومینیوم هرمزگان صدرنشین گروه "ب" با پیروزی برابر سپیدرود قعرنشین این گروه همچنان جایگاهش را حفظ کرد. مس هم در کرمان در آخرین دقایق پیروزی را با تساوی برابر ابومسم عوض کرد تا فاصله‌اش با آلومینیوم به سه امتیاز برسد. گسترش فولاد تبریز هم با توجه به پیروزی برابر برق در شیراز، توقف نساجی و ابومسلم، توانست به رده سوم این گروه صعود کند.

در این هفته تیم‌های برق شیراز و استقلال اهواز هم در ورزشگاه خانگی شکست خوردند تا همچنان به روند نزولی خود در جدول رده‌‍بندی این مسابقات ادامه دهند.

نتایج کامل دیدارهای گروه "ب" مسابقات لیگ دسته اول و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه ب:

* آلومینیوم هرمزگان 3 - سپیدرود رشت صفر

گل‌ها: داود سیدعباسی(53)، هادی دغاغله(55) و محمود تیغ‌‍نورد(2+90) برای آلومینیوم هرمزگان

* استقلال اهواز صفر - پیام مخابرات فارس 3

گل‌ها: حسن فرجی(4، 15 و 74) برای پیام

* برق شیراز صفر - گسترش فولاد تبریز یک

گل: میرفرج لطیفی(73) برای گسترش

* مس سرچشمه کرمان یک - ابومسلم مشهد یک

گل‌ها: زوران کوکوت(64) برای مس - سعید گنج‌خانی(90) برای ابومسلم

* صنعت ساری یک - داماش دورود صفر

گل: مهرداد قنبری(65- پنالتی) برای صنعت ساری

* فولاد یزد یک - ایرانجوان بوشهر یک

گل‌ها: جعفر بذری(45) برای فولاد یزد - مجتبی زارع(27- گل به خودی) برای ایرانجوان

* شیرین فراز کرمانشاه صفر - نساجی مازندران صفر

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- آلومینیوم هرمزگان 37 امتیاز

2- مس سرچشمه کرمان 34 امتیاز

3- گسترش فولاد تبریز 30 امتیاز

4- نساجی مازندران 29 امتیاز(تفاضل گل 11+)

5- ابومسلم مشهد 29 امتیاز(تفاضل گل 3+)

6- ایرانجوان بوشهر 27 امتیاز

7- صنعت ساری 24 امتیاز

8- شیرین فراز کرمانشاه 23 امتیاز(تفاضل گل 3-)

9- فولاد یزد 23 امتیاز(تفاضل گل 7-)

10- پیام مخابرات فارس 21 امتیاز

11- داماش درود 19 امتیاز(تفاضل گل 1-)

12- برق شیراز 19 امتیاز(تفاضل گل 6-)

13- استقلال اهواز 19 امتیاز(تفاضل گل 7-)

14- سپیدرودرشت 13 امتیاز