دومین کارگاه نیمه حرفه ای نجوم در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مسئول رصدخانه ابن صلاح همدانی در حاشیه برگزاری این کارگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری نخستین کارگاه نیمه حرفه ای نجوم همدان در اسفند ماه سال گذشته اظهار داشت: امسال نیز مرکز اخترشناسی ابن صلاح همدانی وابسته به معاون فرهنگی – اجتماعی شهرداری همدان دومین دور این کارگاه آموزشی را برگزار کرد.

اکرم باقر پور امامی افزود: این کارگاه از ساعت هشت لغایت 17 به صورت دو نیم روز آموزشی برگزار شد و سپهر اربابی بیدگلی مدیر فنی رصد خانه ی ملی ایران و عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی به بیان مطالبی در زمینه کیهان شناسی و فیزیک نجومی پرداخت.

وی هدف از برگزاری این کارگاه را ارتقا دانش عمومی نجوم در بین دانشجویان، دبیران و علاقمندان به این علم عنوان کرد و گفت: بیش از 200 نفر از علاقمندان به علم نجوم در این کارگاه شرکت کردند.

وی به برگزاری دوره های آموزشی به صورت ماهانه در رصدخانه ابن صلاح همدانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک هزار و 300 نفر عضو کتابخانه این مرکز هستند.

مسئول رصدخانه ابن صلاح همدانی افزود: در سال جاری بیش از پنج هزار نفر از مراکز مختلف رصد خانه همدان بازدید کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: به تمامی شرکت کنندگان در دومین کارگاه نیمه حرفه ای نجوم گواهی شرکت ارائه شد.

لازم به ذکر است: رصدخانه ابن صلاح همدانی با مساحتی بیش از 680 مترمربع از بخشهای مختلف مانند آسمان نما، کتابخانه، خانه ریاضیات و سالن اجتماعات و دیگر بخشها تشکیل شده است.