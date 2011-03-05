وخامت حال ایرج افشار و انتشار هزار پاره‌ ایرانشناسی

علی دهباشی از دوستان نزدیک ایرج افشار درباره وضعیت جسمی او به خبرنگار مهر گفت: ایرج افشار از دو روز پیش در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان جم تهران بستری است و حالش رو به وخامت گذاشته است.
وی افزود: پزشکان ایرج افشار امیدوارند بتوانند او را از این حالت بحرانی خارج کنند ولی با توجه به وضعیت فعلی هیچ چیز قابل پیشبینی نیست.
همچنین آرش افشار پسر ایرج افشار در این باره به خبرنگار مهر گفت: پدرم چند ماهی است که کسالت دارد و این وضعیت چند روزی است شدت گرفته است.
وی درباره بیماری استاد افشار افزود: این بیماری دقیقاً مشخص نیست که چیست ولی نوعی بیماری خونی است.
آرش افشار اضافه کرد: پدرم با وجود اینکه در آی سی یو بستری است، در حال حاضر هوشیار است و پزشکان او آقایان دکتر دولت آبادی و دکتر میر امیدوارند بتوانند او را از این حالت خارج کنند.
آخرین کتابی که به تصحیح استاد ایرج افشار منتشر شد "یادداشتهای محمدعلی فروغی" بود و این در حالی است که علی دهباشی از آماده بودن دهها کتاب از او برای چاپ خبر داد و گفت: اسناد تاریخ مشروطیت، جلد دوم گلگشت (سفرنامههای افشار) از جمله کتابهای در دست چاپ او هستند.
دهباشی که سردبیر نشریه "بخارا" نیز هست، افزود: مقالات ایرج افشار طی 20 سال اخیر منحصراً در نشریات "کلک" و "بخارا" منتشر شده و از آن جمله است "تازهها و پارههای ایرانشناسی".
وی در ادامه از انتشار کتابی از او در آینده نزدیک خبر داد و گفت: از میان 1800 مدخل تازهها و پارههای ایرانشناسی استاد ایرج افشار 1000 مدخل آن را آماده چاپ کردهام و به زودی در کتابی 1430 صفحهای با عنوان "هزارپاره ایرانشناسی" توسط نشر نیکان منتشر میشود.
