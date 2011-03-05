قیمت میوه در مشهد تا 50 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، طی چند روز گذشته قیمت انواع میوه در این شهر بین 30 تا 70 درصد، افزایش یافته است، سیب و پرتغال در دوهفته گذشته به عنوان دو محصول پر تقاضا، بیشترین افزایش قیمت را داشته است.

در حال حاضر هر کیلوگرم سیب مرغوب، بین 17هزار ریال تا 25 هزار ریال در مراکز فروش عرضه می شود، این در حالی است که چندی قبل نرخ این محصول تا 50 درصد کمتر بود، قیمت پرتغال نیز بسته به نوع و کیفیت آن در همین حدود در نوسان است، قیمت کیوی مرغوب نیز با افزایش 5 هزار ریالی به حدود20 هزار ریال رسیده است.

در حالی قیمت انواع مرکبات در این شهر افزایش قابل توجهی یافته است که بازار میوه و تره بار مملو از محصولات باغی است.

از سوی دیگر قیمت سیب زمینی و پیاز نیز در رقابت با محصولات باغی در چند روز گذشته نوسانات زیادی داشته و هرکیلوگرم آن بین 8 هزار تا 13 هزار ریال عرضه می شود.

گران فروشی، تعیین قیمت های متفاوت در بازار خرده فروشی از سوی فروشندگان، نبود مراکز عرضه مستقیم، گرانی بی رویه مرکبات، چند نرخی بودن محصولات و نبود نظارت لازم در کنار آشفتگی قیمت ها از جمله محورهای مهم انتقادات و مطالبات مردم این شهر است که تاکنون، واکنش مناسب مسئولان را به همراه نداشته است.

بررسی های خبرنگار مهر نشان می دهد، در حال حاضر قیمت محصولات باغی در بازار خرده فروشی این شهر ضابطه ای نداشته و هر فروشنده با توجه به انصاف خود، نرخ ها را مشخص می کند.

همین امر با توجه به ضعفهای نظارتی، باعث وجود معضل چند نرخی بودن میوه در بازار خرده فروشی مشهد شده است.

این اتفاق در حالی روی می دهد که مردم که این شهر نسبت به بالا بودن قیمت میوه در مراکز عرضه میوه و تره بار شهرداری که با هدف کوتاه کردن دست واسطه ها در نقاط مختلف شهر ایجاد شده است، نیز گلایه دارند.