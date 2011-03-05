کتاب "بهداشت مادر و کودک" روانه بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جلد اول کتاب مادر و کودک توسط نیره اعظم حاجی خانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و زینب حمزه گردشی دانشجوی دکترای بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران تالیف و روانه بازار کتاب شد.

کتاب حاضر براساس سرفصلها و عناوین درس بهداشت مادر و کودک در 12 فصل نگارش شده و شامل مباحثی چون اشنایی با سازمانهای بهداشت بین المللی، شاخصها و مفاهیم بهداشتی، اهداف بهداشتی تعیین شده توسط سازمان جهانی بهداشت، بهداشت ازدواج، بهداشت گروههای آسیب پذیر، مراقبتهای دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان، مراقبت از نوزاد، تغذیه شیرخوار، نظام بهداشتی در ایران و مشاوره و سالمندان است.

این کتاب می تواند راهنمای منابی برای دانشجویان کارشناسی مامایی، داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکترای بهداشت باروری و دانشجویان پزشکی و پرستاری باشد.

گفتنی است کتاب مذکور در 247 صفحه، تیراژ دو هزار نسخه و به قیمت 50 هزار ریال توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی گرگان روانه بازار کتاب شده است.