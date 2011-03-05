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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۹

کتاب "بهداشت مادر و کودک" روانه بازار شد

کتاب "بهداشت مادر و کودک" روانه بازار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: کتاب "بهداشت مادر و کودک " توسط عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان تالیف و روانه بازار کتاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جلد اول کتاب مادر و کودک توسط نیره اعظم حاجی خانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و زینب حمزه گردشی دانشجوی دکترای بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران تالیف و روانه بازار کتاب شد.

کتاب حاضر براساس سرفصلها و عناوین درس بهداشت مادر و کودک در 12 فصل نگارش شده و شامل مباحثی چون اشنایی با سازمانهای بهداشت بین المللی، شاخصها و مفاهیم بهداشتی، اهداف بهداشتی تعیین شده توسط سازمان جهانی بهداشت، بهداشت ازدواج، بهداشت گروههای  آسیب پذیر، مراقبتهای دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان، مراقبت از نوزاد، تغذیه شیرخوار، نظام بهداشتی در ایران و مشاوره و سالمندان است.
 
این کتاب می تواند راهنمای منابی برای دانشجویان کارشناسی مامایی، داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکترای بهداشت باروری و دانشجویان پزشکی و پرستاری باشد.  
 
گفتنی است کتاب مذکور در 247  صفحه، تیراژ دو هزار نسخه و به قیمت 50 هزار ریال توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی گرگان روانه بازار کتاب شده است.
کد مطلب 1266855

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