خودروهای فاقد معاینه فنی در خراسان رضوی متوقف می شوند

سرهنگ حمید رضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: رانندگان قبل از فرا رسیدن تعطیلات نوروزی، بایستی نسبت به معاینه فنی خودروهای خود اقدام نمایند.

وی با اشاره به نقش نقص فنی در بروز حوادث رانندگی، اظهارداشت: بررسی ها کارشناسان راهور نشان می دهد که نقص فنی یکی از عوامل حادثه ساز بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بی توجهی به معاینه فنی در مواردی منجر به تلفات سنگین جانی و مالی شده و خانواده ای را برای همیشه، داغدار کرده است.

وی با بیان اینکه رانندگان فاقد معاینه فنی علاوه بر توقف، 70 هزارریال جریمه می شوند، اضافه کرد: معاینه فنی علاوه بر اینکه کمک موثری برای جلوگیری از آلودگی هوا است، منجربه افزایش ضریب ایمنی سرنشینان خودرو نیزمی شود.

وی با بیان اینکه تمامی خودروهای با عمر بالای دو سال نیاز به معاینه فنی دارند، تصریح کرد: این مسأله تنها محدود به خودروهای سواری نبوده و خودروهای سنگین نیز نیاز به معاینه فنی دارند.

وی اضافه کرد: با توجه به در پیش بودن سفرهای نوروزی، رانندگان نسبت به این مهم همت گمارند.

وی تصریح کرد: در مشهد چهار مرکز معاینه فنی با 13 خط فعال است و در شهرستانهای خراسان رضوی نیز به تعداد کافی مراکز معاینه فنی وجود دارد.

